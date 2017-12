Megadni a lehetőséget a rászorulóknak

Wáberer György alapítványa építteti azt a szolgáltatóházat Sátoraljaújhelyen, amelynek a célja a hátrányos helyzetű emberek esélyegyenlőségének javítása. A teljes beruházás a berendezéssel együtt mintegy 140 millió forintba kerül majd és jövő év tavaszán adják át. Wáberer Györggyel az építkezés helyszínén találkoztunk.

Ismerem a régióban lévő gondokat és problémákat.” Wáberer György

A rászorulókért

– A szolgáltatóház célja az, hogy a rászoruló emberek, akiket semmiképpen sem szűkítenék semmilyen népcsoportra, tudjanak olyan szolgáltatásokat igénybe venni, amelyek, azt gondolom, hogy az alapvető emberi méltósághoz szükségesek – mondja Wáberer György. – Tehát ha valaki meg akar tisztálkodni, akkor arra itt legyen lehetősége. Ma már az is szinte alapvető jog, hogy mindenkinek legyen internetelérése, erre főleg a fiataloknak van egyre nagyobb igényük, így ebben a házban lesz egy internetszoba is. A konditerem pedig a sportolni vágyók igényeit elégítheti majd ki. Minden helyiséget padlófűtéssel látunk el, hogy a kisgyerekek akkor se fázzanak meg, ha zokniban vagy mezítláb közlekednek majd a házban. Szakápolók fognak majd segíteni a kisgyerekek felügyeletében, ellátásában, szaktanácsokat adnak majd a szülőknek a gyereknevelésben, a gyerekek tanítgatásában.

Az építtető nem titkolja, ennek a kezdeményezésnek még nincs kidolgozott módszertana.

– Az a cél, hogy találjuk meg azt a modellt, ami hatékony – mondja Wáberer György. – Én a problémát láttam meg elsősorban. Ha sikerül megtalálni egy olyan módszert, ami megoldást ad a problémákra, akkor bízom abban, mások is követni fogják a kezdeményezésünket. Az lenne a fő cél, hogy a jelenleg meglévő társadalmi különbségek csökkenjenek, a tehetséges, de hátrányos helyzetben lévő fiatalok is esélyt kapjanak. Azoknak a fiataloknak, akik tanulni szeretnének és tehetségesek, ösztöndíjakon keresztül biztosítsuk erre a lehetőséget. Azt is biztosra veszem, hogy ebből a szolgáltatóházból indulva egy óvodás az ösztöndíjunkkal az egyetemig is eljuthasson, ha van hozzá elég kitartása és akarata. Ez egy olyan program, amivel eddig még nem foglalkoztam, de most igen. Az életben nem először kerülök olyan helyzetbe, hogy olyasmivel foglalkozom, amivel korábban nem. Hiszek abban, hogy ha valaki kellő ideig foglalkozik valamivel, akkor abból kikerekedhet valami egyedi, valami olyan, ami jobb, mint ami eddig volt. Meg kell teremtenünk a lehetőségét annak, hogy a jelenleg hátrányos helyzetben lévő emberek is esélyt kapjanak és ezzel az eséllyel élni is tudjanak.

Ismeri a gondokat

Wáberer György Sátoraljaújhelyen született, Sárospatakon járt iskolába.

– Itt születtem, itt nevelkedtem, itt jártam iskolába, ráadásul sokat járok a környéken, ezért ismertem és ismerem a régióban lévő gondokat, problémákat, ezért úgy gondoltam, most így tudok segíteni. Tavasszal átadjuk az épületet, és nagyon remélem, hogy az átadás után majd folyamatosan az elért eredményekről is be tudok számolni. Sárospatakon az oktatás területén is folytatok mecénási tevékenységet, hiszen másokkal együtt szerepet vállaltam a református gimnázium sportcsarnokának létrehozásában. Sárospatakon jártam gimnáziumba és amikor az intézmény igazgatója megkeresett a problémájával, akkor nem mondtam nemet. A gimnáziumban ugyanaz a tornaterem van, ami ötven évvel ezelőtt volt, és sajnos szinte ugyanolyan állapotban. Ahhoz az iskolához ez, véleményem szerint, méltatlan, ezért néhány volt diáktársammal együtt összefogtunk és azt mondtuk, hogy építünk egy olyan sportcsarnokot, ami reményeink szerint száz év múlva is szolgálja majd a pataki diákokat.

Wáberer Györgyöt megkérdeztük, megítélése szerint Zemplénben és Magyarországon mennyire épült ki a mecenatúra rendszere.

– Más nevében nem tudok nyilatkozni. Nemrég történt meg a rendszerváltás, ennek nincs meg hazánkban az a több száz éves kultúrája, mint más országokban, de biztos vagyok abban, ez is ki fog alakulni. Nyilván ezt lehet támogatni államilag is, például az adóztatáson keresztül, de ez a program ma hazánkban még gyerekcipőben van – mondta Wáberer György.

