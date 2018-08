Megabulik egész sora a Szigeten

Már a múlt hét­végén biz­tos volt, hogy lá­to­ga­tói csú­csot hoz a Szi­get hét­na­pos összeg­zése, hi­szen a szom­bati telt ház után va­sár­nap is el­fogy­tak az az­napi je­gyek, hét­főre már ré­geb­ben nem lehetett je­gyet kapni, és a kedd is hasonlóképpen erős volt.

Hetvenötezren tomboltak

Körülbelül 75 ezren tomboltak például Dua Lipa koncertjén vasárnap a Sziget Fesztiválon. Az énekesnő jó élményekkel gazdagodott, s Instagram-oldalán arról is beszámolt, hogy az izgalomtól elment a hangja.

De Liam Gallagher és ­Desiigner is hatalmas bulit nyomott, s ahogy az lenni szokott, pár magyar hírességbe is bele lehetett futni: Vastag Csaba és Burai Krisztián is ott volt vasárnap a Szigeten. Nem múlt el olyan nap, hogy ne találkozhattunk volna egy-egy celebbel.

Csak szuperlatívuszokban lehet beszélni a Sziget bulijairól.

ÉM

