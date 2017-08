Még vannak járhatatlan turistautak a Bükkben

„Az utóbbi napokban több észrevétel, panasz érkezett igazgatóságunkra a bükki turistautak állapotával kapcsolatban, elsősorban azért, mert a kirándulókat váratlanul érte, hogy a turistaúton nem vagy alig lehet továbbmenni a kidőlt fáktól” – erről számolt be a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Ökoturisztikai és Kommunikációs Osztálya. (Lapunk a napokban foglalkozott legutóbb mindezzel, egy olvasói levél kapcsán nyilatkozott a B.-A.-Z. Megyei Természet­járó Szövetség elnöke.)

A BNPI szerint valóban sokkoló látvány lehet a helyenként egymásra borult fák tömege, főleg akkor, ha az váratlan akadályt jelent a továbbjutásban. A nemzeti park egyébként több alkalommal is hírt adott arról, hogy a hótörés miatt helyenként lehetetlen volt a kijelölt turistautakon haladni. Május eleje óta sokat javult a helyzet, ám még mindig vannak nehezen vagy egyáltalán nem járható szakaszok.

Lemondtak három túrát

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a kezelésében álló természetismereti tanösvények állapotát nyomon követi, a szükséges javításokat, karbantartási munkákat folyamatosan elvégzi. A tavaszi rendkívüli időjárás nyomán a fakidőlésekkel érintett tanösvényein azonnal megkezdte a kárelhárítást, a szilvásváradi a Millenniumi tanösvényt már megtisztította, az járható, de a Tamás-kúti tanösvény Imó-kő leágazása még nem látogatható, és egyelőre nem javasolják a Rejtek–Répáshuta tanösvény Rejtek–Gyertyán-völgy szakaszának a látogatását sem.

500 méteres magasságtól

Az Északerdő Zrt. a honlapján elsősorban a Bükk Miskolchoz közeli, alacsonyabban fekvő területein javasolja a kirándulást, tekintettel a felsőbb részeken továbbra is fennálló veszélyhelyzetre. Megközelítően 500 méteres magasságtól felfelé kidőlt, megroskadt fák nehezítik a gyalogosközlekedést, s továbbra is borulhatnak ki törzsek, vagy szakadhatnak le ágak a meg­gyengült, esetenként a hó alatt megtört fákról.

– Az április 19–20-i hóesés következtében az ÉSZAKERDŐ Zrt. területén több mint tízezer hektáron mintegy százezer köbméter fa dőlt ki, illetve tört el – tudtuk meg Vereb Istvántól, a társaság kommunikációs tanácsadójától. – A károk felmérésével egy időben megkezdődött a köz­utak járhatóvá tétele, majd az erdőgazdasági feltáróutakra dőlt fák eltávolítása. A munkákhoz szükséges hatósági engedélyek kiadása folyamatosan történik.

Az Országos Kéktúra Bükki Kéktúra-útvonala már járható, és a feltáróutakhoz csatlakozó turistautak megtisztítása is megtörtént. Az erdőállományokon belül futó turistautak felszabadítása folyamatosan zajlik, ez több hónapos munka. A kárfelszámolási munkák rendkívül balesetveszélyesek, költség- és időigényesek.

A helyzet változásáról az érintett erdészeti igazgatóságaink tudnak naprakész tájékoztatást adni. Az igazgatóságok elérhetősége megtalálható az ÉSZAKERDŐ Zrt. honlapján.

Az Egererdő Zrt. Facebook-­oldalán található friss tájékoztatás szerint a turistautak egy kivételével járhatóak és megkezdődött a Szalajka-völgyben az Istállós-kői-barlanghoz vezető sétaút megtisztítása a kidőlt fáktól. Egyelőre, amíg a munkák tartanak, a területet a látogatók elől továbbra is zárva tartja az erdészet, melyet piros szalaggal körbehatárolt.

Felhívják a figyelmet

A Bükki Nemzeti Park szakemberei ugyanakkor felhívják a figyelmet, hogy továbbra is veszélyes az erdő látogatása és különösen növelheti a balesetveszélyt eső, zivatar után a felázott talaj, amikor az utak nedvesek és csúszósak. Ugyanakkor arra is felhívják a kiránduló figyelmét, hogy országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ennek értelmében tilos a tűzgyújtás még a kijelölt tűzrakó helyeken is!

ÉM-JLI

