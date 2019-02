Még több kedvezménnyel jár az Észak!

Minimális mértékben emelkedik idén március 1-jétől az Észak-Magyarország előfizetésének havi díja, ám a 200 forintos változást az egész országra kiterjesztett vásárlási kedvezményekkel, tartalmasabb TV-műsor melléklettel és ingyenes heti rejtvénymagazinnal ellensúlyozzuk. Ezek csak kiegészítései a már meglévő előfizetői előnyöknek, mert aki figyel az akciókra, akár többet is megtakaríthat, mint a lap ára. Jó tudni azt is: mindazok, akik bankon keresztül, csoportos beszedési megbízással egyenlítik ki előfizetési díjukat, továbbra is havonta 100 forinttal olcsóbban jutnak hozzá az Észak-Magyarországhoz.

Nyerő kártya, nyerő lap

Még többet nyújtunk ettől az évtől: a korábbi Hűségkártya helyett bevezetjük a Megyekártyát, amellyel előfizetőink az ország több mint 2000 elfogadóhelyén szereznek jogosultságot különböző mértékű kedvezményekre. E programunknak köszönhetően megspórolhatják akár az Észak-Magyarország előfizetési díját, sőt többet is megtakaríthatnak, mint amennyibe a lap kerül. A Megyekártya programunkról a folyamatosan frissülő weboldalunkon (www.megyekartya.hu) is tájékozódhatnak.

Mindezek mellett népszerű kulturális programok, koncertek támogatójaként számos előfizetői előnyt, azaz olcsóbb jegyeket kínálunk olvasóinknak: ha valaki az összes kedvezményes jegyünkből vásárol az év során, hozzátartozójával együtt közel 20 ezer forintnyi összeget is megtakaríthat!

S ezzel még nincs vége a kedvezménynek, melyet az Észak-Magyarország előfizetői élvezhetnek: a Megyekártya mellé MOL Partnerkártyát is igényelhetnek. Ezzel a MOL megjelölt töltőállomásain literenként 6 forintos kedvezménnyel tankolhatnak, és bekapcsolódhatnak a Multipont akcióba is. Ehhez nem kell mást tenni, csak igényelni a Megyekártya mellé a MOL Partnerkártyát a www.megyekartya.hu oldalon.

Tartalom és nyereményeső

A megye napilapjaként nemcsak friss információkkal, praktikus tanácsokkal, gazdag kulturális programajánlóval és tévéműsorral, a hétvégi sportesemények részletes eredményeivel szolgáljuk ki az olvasókat, de folyamatosan bővülő magazinokkal, mellékletekkel is.

Márciustól megújult, részletesebb TV mellékletet kapnak előfizetőink, és hetente ingyenes rejtvénymagazin is jár majd az Észak-Magyarországhoz. Kézbesítőink, díjszedőink a korábban megszokottól hamarabb, a tárgyhót megelőző hónap második felében keresik a díjak miatt előfizetőinket (a márciusi előfizetési díj esetében február második felében jelentkeznek), akiknek a megértését és az együttműködését előre is köszönjük.

Gyűjtse a játékszelvényeket

Hamarosan indul a már hagyományos, tavaszi nyereményeső fantázianevet viselő, hat héten át tartó nyereményjátékunk, mely során hetente 6-6 nyereményt sorsolunk ki. Játsszon velünk Ön is! Válaszoljon helyesen a játékszelvényen feltett kérdésre – mely minden esetben napilapunkkal illetve magazinjainkkal kapcsolatos – s a megadott határidőig kitöltve juttassa el azt szerkesztőségünk címére (3526 Miskolc, Zsolcai kapu 3.).

Egy-egy játékszelvényt többször is megjelentetünk, gyűjtse össze mindet, hogy nagyobb legyen az esélye a nyerésre! A nyertesek névsorát hetente közöljük, az érintetteket – amennyiben nem tudtak a díjátadón részt venni – telefonon is értesítjük a nyeremény átvételének lehetőségéről. A díjátadóról beszámolunk a lap hasábjain.

