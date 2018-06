Még nincs neve, de már kíváncsi a kis rénszarvas a Miskolci Állatkertben

Tavasszal először született rénszarvasborjú a Miskolci Állatkert és Kultúrparkban.

„A kis nőstény, ahogy ez az egészséges egyedeknél lenni szokott, néhány órával világra jövetelét követőn már lábra állt, de mostanra, másfél hónapos korára erősödött meg annyira, hogy a látogatók számára is láthatóvá váljon. Ideje nagy részét eddig pihenéssel töltötte és folyamatosan követte anyját, hiszen szopott, de lassan elkezd ismerkedni a környezetével és már a felnőttek takarmányát is kóstolgatja. Az anyatejről fél éves koráig nem teljesen mond le, agancsa egy évesen kezd el majd nőni, ami a többi szarvashoz képest egyedülálló módon, igaz, hogy kisebb méretben, de a nőstényeken is megfigyelhető. Végül kétévesen éri el maximális testtömegét és válik ivaréretté” – foglalta össze Veres Tamás, az állatkert gyűjteményvezetője.

Vemhesen érkezett

Értesüléseink szerint az anyaállat a tavalyi év végén már vemhesen érkezett a Nyíregyházi Állatparkból.

„A borjú anyja a megszokott hét és fél hónapos várakozást követően, május 5-én szülte meg kicsinyét. A csemetének még nincs neve, azt az örökbefogadással fog kapni. Ez természetesen csak jelképes aktus, hazavinni nem lehet, és minden bizonnyal Miskolcon marad ezt követően is. A rénszarvasok hozzászoktak az ember jelenlétéhez az életük során. Még a kifejlett, felnőtt állatok is olyan békések és szelídek, hogy a gondozó könnyen bemehet közéjük, de nekünk nem célunk, hogy kézhez szokott kedvencet neveljünk belőlük, ezért simogatni nem lehet őket. Annak ellenére sem, hogy Eurázsia északi részén már háromezer éve háziasítják a fajt” – folytatta a szakember.

Az eszkimók vadásznak rá

Életmódjukról szintén megtudtunk néhány érdekességet az állatkert munkatársától.

„A rénszarvasok a szabad természetben az északi sarkvidék környékén, illetve Észak-Amerikában élnek, és nagy csordákba verődve szoktak vándorolni, legelni, ha bármilyen növényi táplálékot találnak, elfogyasztják. Az apró állatokat szintén megeszik, hogy több energiához jussanak. Az észak-amerikai eszkimók vadásznak a vadon élő rénszarvasokra, tejét és húsát étkezéshez, bőrét és szőrzetét ruházkodásra, vagy sátrak készítésére használják. Csontjaiból, agancsából használati tárgyakat készítenek, és mint háziállat igavonásra fogják be.

Mivel természetes élő­helyükön jóval hidegebb a klíma, árnyékos kifutóval és locsolással igyekszünk nekik segíteni a meleg nyár elviselésében” – magyarázta Veres Tamás.

Detzky Anna

Először született rénszarvas a Miskolci Állatkertben Miskolc - A Miskolci Állatkert és Kultúrpark közel 35 éves történelme során első alkalommal született rénszarvas borjú az intézményben. A kis nőstény még május elején jött a világra, és habár néhány órával születését követőn már lábra állt, mára erősödött meg annyira, hogy a látogatók számára is... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA