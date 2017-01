Még nincs járvány, de már tilos a látogatás

Százezer lakosból csaknem 80-an jelentkeztek háziorvosuknál influenzaszerű megbetegedési tünetekkel az előző héten. Ez a 150-es járványküszöb alatt van – tudtuk meg dr. Asztalos Ágnestől, a megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályvezetőjétől, aki hozzátette: országosan már meghaladta ezt a küszöböt a megbetegedések száma.

Jelezte: megyénk egyes járásaiban különböző számú megbetegedés van. A járványküszöbhöz a legközelebb Edelény, Kazincbarcika, Ózd és Putnok áll. Kiderült, a megyében az influenza A típusú vírusát azonosították egy betegnél.

Látogatási tilalom

Bár megyénkben még nem érte el a küszöböt, de a halmozódó influenzás megbetegedések miatt a megyei kórház szülészeti–nőgyógyászati, valamint a koraszülött és újszülöttpathológiai osztályán látogatási tilalmat rendeltek el mától.

Influenzajárvány: 6-8 hétig biztos

A szakember szerint még mindig nem késő beoltatni magunkat.

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány. A figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján az országban az előző héthez viszonyítva január 2–8. között kétszeresére emelkedett az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma.

– Az influenzavírus jelen van a megyében, és várható, hogy emelkedik a betegek száma – mondta dr. Asztalos Ágnes, a megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályvezetője. A 100 ezer lakosból a 150 beteget minden évben el szoktuk érni. A kérdés az, hogy adott évben mennyivel lépjük túl ezt a számot. A járvány, a megbetegedések nagy száma akár 6-8 hétig is elhúzódhat. Mindig arra számítunk, hogy a végleges lecsengése az influenza megbetegedéseknek február, március.

Kedvez az időjárás

A szakember elmondta azt is, hogy nem késő még beoltatni magunkat. Az oltás védettségének kialakulására 10-14 napra van szükség. A 60 év felettiek, a szív- és érrendszeri, a vesebetegek és nem jól működő immunrendszeri betegségben szenvedőknél minél hamarabb meg kell, hogy történjen az oltás. Akinek nem jár díjmentesen az oltás, az is konzultáljon orvosával. Dr. Asztalos Ágnes hangsúlyozta, hogy ne feledkezzünk meg a személyes higiénia fontosságáról: mossunk kezet, tárgyainkat, okostelefonunkat, a bútorzatot is rendszeresen tisztítsuk.

És hogy az időjárásnak van-e köze a járványhoz?

– Azért télen és késő ősszel fordul elő az influenza, mert a hűvösebb, párásabb időben tud terjedni az influenzavírus – mondta. – Kiköhögve, kitüsszentve órákig életképes maradhat ilyenkor. A nagyon kemény fagyok hamarabb elpusztítják, de a „néhány” plusz fok, a párás, ködös időszak kedvez annak, hogy tovább éljen a vírus.

