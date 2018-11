Még nem tudni, ki a felelős a balesetért Miskolcon

Ahogy arról szerdán beszámoltunk, kedden jogerős ítélet született abban a munkaügyi perben. Ami tény: egy miskolci pékségben a tésztakészítő gép bekapta és leszakította az ott dolgozó férfi egyik karját 2016-ban. A vád­irat szerint az ominózus gép egyik kapcsolóját valaki eltávolította, emiatt a biztonsági rács felnyitásakor a gép nem állt le. Ezt a sértett többször jelezte, de a kijavítás nem történt meg, így fordulhatott elő, hogy a baleset során a felnyitott védőrács ellenére működött, bekapta, majd leszakította a férfi karját.

Sérelemdíj

A másodfokú bíróság – megemelve az elsőfokú ítéletben szereplő 3 milliót – tíz millió forintos sérelemdíjat állapított meg a sértett számára. Előzetesen úgy tűnt, hogy szerdán abban a büntetőügyben is határozat születhet, amelyet a cég egyik ügyvezetője ellen folytat a Miskolci Törvényszék, maradandó fogyatékosságot okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vádjában.

Dr. Lengyel Andrea bíró előtt az ügyészség képviselője is újabb bizonyítást terjesztett elő, amelyben két megidézett, ám nem megjelent tanú kihallgatását, és a munkaügyi per ítéletének figyelembevételét, csatolását kérte. Ugyanakkor a védelem is kérte ezen tanúk meghallgatását a felmerült ellentmondások tisztázására. Az ügyvédnő viszont hangsúlyozta, hogy a munkaügyi per lehet eltérő eredményű, mint a büntetőügy, ugyanakkor azt is jelezte: hiába a másodfokú ítélet, a Kúriához fordulnak felülvizsgálati kérelemmel.

Ki a felelős?

Az ügyész szerint a vádlott – a cég egyik ügyvezetője – nem tett eleget a munkavédelmi előírásoknak, nem győződött meg a gép állapotáról, nem gondoskodott a folyamatos karbantartásáról, a veszélyes állapot elhárításáról. A vádlott korábban elmondta, nem tartja magát bűnösnek, a gép csak tartalék berendezés volt, ezért is állították a sarokba. Ő soha nem adott rá utasítást, hogy a sarokban használják, ahol sem körüljárni nem lehetett, sem a kezelőfelületéhez férni. Állítása szerint neki a sértett nem szólt a gép hibájáról, azt a 2015 novemberi munkavédelmi ellenőrzésen még rendben találták.

A törvényszéken megjelent tanúk nem tudtak pontos választ adni, mi történt a balesetkor. Így az utolsó tanú, a munkaügyi felügyeletnél gyakorlaton lévő nő sem, aki jelen volt ugyan a helyszíni meghallgatásoknál, de a baleset okáról nem tudott nyilatkozni. A bizonyítás januárban folytatódik, ekkor már valóban ítélet is születhet.

