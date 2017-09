Még nagyon hosszú az út Spártáig

A tizenhét éves fiatalember, Kohári Szabolcs, aki a szikszói Szt. Márton Katolikus Gimnázium tanulója egy héttel ezelőtt a Korinthosz.hu (Baja-Szekszárd) ultramaraton versenyen korosztályában első helyezettként teljesítette a 81 km-es távot. Ezzel élete eddigi legjobb eredményét érte el, mindössze kétéves maratonfutói sportpályafutása alatt.

Vágyam,hogy lefuthassam a görögországi Spartha­tlont.” Kohári Szabolcs

Nem gondolta…

– Igaz, korábban nem sportoltam versenyszerűen, de fociztam a barátaimmal, és azt sem állíthatom, hogy túlságosan sokat ettem volna, vagy nagyon hizlaló ételeket fogyasztottam. Sajnos inkább genetikai örökség a túlsúly a családunkban. Azon a három évvel ezelőtti októberen – amikor első alkalommal húztam futócipőt a helyi atlétikai pályán – biztosan jót nevettem volna, ha valaki azt mondja, a futás lesz a szenvedélyem, és versenyszinten, ráadásul eredményesen űzöm majd. Az első héten örültem, ha – többszöri pihenéssel – napi egy kilométert meg bírtam tenni – mesélte mosolyogva. A napi öt körből szépen lassan napi tíz, majd tizenöt lett és két hónap múlva már gond nélkül lefutott napi harminc kört, de ekkor már heti egy-két pihenőnapot is beiktatott.

Első verseny

– Tavaly augusztusban a rokonaim mesélték, hogy a közelükben, Mezőzomboron tartják a Szedd a Csülköd! elnevezésű futóversenyt, amelynek öt kilométer a távja. Feléledt a kíváncsiságom, hiszen akkor már naponta hat kilométert futottam, igaz, sohasem mértem az időt, és úgy gondoltam, semmit sem kockáztatok azzal, ha kipróbálom magam. A koedukált mezőnyben harmadikként értem célba, ami meglepő és egyben nagyszerű érzés volt. Ráadásul megismerkedtem a tiszaladányi Bényei Szilárddal, a verseny győztesével, aki bátorított, hogy induljak én is a Tarcal Vezér Emlékfutáson. Azt hiszem, ekkor dőlt el, hogy folytatom a versenyzést, hiszen ott ismerkedtem össze édesapám révén Bogár Jánossal, Magyarország egyik legeredményesebb ultramaratoni futójával. Szóba elegyedtünk, számtalan hasznos tanácsot adott, és ekkor kezdtem el érdeklődni az ultrafutás iránt. Tavaly november óta huszonöt versenyen vettem részt, és eddigi legerősebb versenyemre, a Korinthosz.hu-ra kilenc hónapig készültem – emlékezett vissza.

Edzésterv

Az edzéstervet mindig teljes mértékben saját maga állítja össze, az internet és Bogár János segítségével. Legközelebb ugyanis Pesten van olyan edző, aki segíthetné a munkáját, de az iskola miatt ez kivitelezhetetlen, ráadásul az edzések sem olcsók.

– Havi 300-350 kilométert futottam, a kemény és hosszú tél miatt sokszor -15 fokban. Amióta versenyzek, napi 2000-2500 kalóriát tartalmazó ételeket fogyasztok. Természetesen táplálékkiegészítőkre is szükség van – nekem különösen, hiszen a szervezetem még jó négy évig folyamatosan fejlődik – például porcvédő vitaminokra, energiazselére és nyáron sótablettára és izotóniás italokra a gyors regeneráció és a könnyebb teljesítés érdekében. Általában ugyanazt eszem, mint a szüleim, akik mindenben támogatnak. Édesanyám mindig egyeztet velem és hetente akár két alkalommal is előfordul, hogy nekem külön főz. Nehezebb ételeket (mint a zsíros pörkölt és tésztafélék) ugyanis nem fogyaszthatok – sorolta.

Egyesület

– Jelenleg a Futeam SE Baja színeiben versenyzem – Miskolcon és környékén nem igazán vannak maratonfutó egyesületek –, akikkel először egy Facebook-csoport révén találkoztam, majd egy közös versenyünkön személyesen is megismerkedtünk. Hazai példaképem, Huzsvay Edit is az egyesület tagja, rendszeresen posztolja a futásait a közösségi oldalakon és mindig ír egy-egy olyan gondolatot, amiből erőt meríthetek. A női mezőnyben 220 kilométeren másodikként ért célba, most pedig a Sparthatlonra készül. Másik, külföldi példaképem Yiannis Kouros, aki háromszoros Sparthatlon győztes maratonfutó – árulta el.

Felkészülés

– A versenyek előtt egy héttel fokozom a kalóriabevitelt, hogy a szervezetem raktárai fel legyenek töltve, és valamivel kevesebbet edzek, hogy kellően kipihent legyek. Kardiológushoz évente minimum kétszer járok, egy terheléses EKG-val egybekötött vérvételre. A sportorvosi látogatások mellett ez elengedhetetlen ahhoz, hogy folyamatos kontroll alatt legyek – tájékoztatott.

Hiába számít rutinos versenyzőnek, még mindig izgulós típus, a versenyek előtt egy nappal már azon gondolkozik, vajon hogyan alakulnak a dolgok. Úgy érzi, ez némiképp az eredményeire is hatással van, a Korinthosz.hu-n például magasabb volt az izgalomtól a pulzusszáma, és ez negatívan hatott a teljesítményére. Mivel első helyezett lett, ez most csak az időeredményén mutatkozott meg.

Magánélet

A foci mellett mostanában eljár horgászni a bérmakereszt­apjával, aki a család jó barátja és egyben Szabolcs aktív támogatója a versenyeken, hiszen mindig ő kíséri biciklivel. – A Korinthosz.hu-n ő volt a masszőröm is, sőt a végén, amikor fáradtam és kicsit magamba fordultam, beszélt hozzám és végig tartotta bennem a lelket. A barátaimmal kerékpározni és moziba járok, jókat beszélgetünk, tehát egy átlagos tizenéves életét élem, igaz a versenyek miatt néhány dologból kimaradok, de a többiek mindig segítenek, hogy gyorsan behozzam a lemaradást – mondta nevetve.

– Legnagyobb vágyam, hogy egyszer lefuthassam a Sparthatlont, ami egy 246 kilométeres ultramaratoni futóverseny Görögországban, Athén és Spárta között. Erre úgy kvalifikálhatja magát az ember, ha elindul, a minden évben megrendezésre kerülő, Spártai Százas futóversenyen, Budapesten, a Margitszigeti Futópályán. Ebben az évben december másodikán tartják, és mindenféleképpen szeretnék ott lenni a rajtnál. Itt nincs korosztályos megkülönböztetés, csak férfi és női mezőny van. A férfiaknál az, aki tíz órán belül futja le a száz kilométeres távot, az elkövetkező három évre automatikusan kvalifikálja magát a görögországi versenyre. Azonban ez még nem jelenti azt, hogy indulhat is, hiszen a világ minden tájáról több százan elnyerik ezt a lehetőséget, viszont a versenyen maximum háromszázan indulhatnak. Éppen ezért, sorsolással döntik el, hogy valójában kik állhatnak rajthoz. Ráadásul a biztos indulók között vannak olyanok, akiknek csak nevezni kell, mert már kiemelkedő eredményeket értek el ebben a sportban. Hozzá kell tennem, ha most sikerülne kvalifikálnom, bármennyire vágyom rá, nem mennék tovább a sorsolásra. Nagyon nehéz versenyről beszélünk, meg kell hozzá érni és egy fejlődében lévő szervezetet nem szabad ennyire túlterhelni. Számomra öt-hét év múlva lehet reális elképzelés a kvalifikáció és az indulás, addig is van időm kipróbálni magam, minden évben a margitszigeti versenyen – tervezgetett.

– Novák Krisztina –

Eredmények

Legjobb eredmények:

– Korinthosz.hu Ultramaraton, Szekszárd-Baja, 81 km, 9:11:15, korosztályos 1. hely

– Ultra Tisza-tó, 21.1 km, 1:35, 2. hely

– Rotary Maraton, Debrecen, 42.2 km, 3:30:41

– Pörögnek a körök, Hajdúszoboszló, 4 órás verseny, megtett táv: 44.72 km

– Bükki Hegyi Maraton, 21.2 km, 1:51, 5. hely

További versenyek 2017-ben:

2017. szeptember 10. – Wizz Air Budapest Félmaraton, 21.1 km, Budapest

2017. szeptember 16. – Bódva-völgyi Maraton, 42 km, Edelény

2017. szeptember 23. – Keszi Maraton, 21 km, Tiszakeszi

2017. október 15. – Barátság Félmaraton, 21.1 km, Miskolc

2017. december 2. – Spártai Százas, 100 km, Budapest, Margit-sziget

