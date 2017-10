Még mindig a kórházak tartoznak a legtöbb pénzzel a beszállítóknak Borsodban

Egy éve írtunk az akkori tartozásállományról, most az év végéhez közeledve ismét megnéztük, hogyan állnak az országos adatok és megyénk intézményei.

Nagyon fegyelmezetten végrehajtott a gazdálkodásunk.” Bélteczki János

Az egészségügy vezet

Az összes 50,6 milliárdos tartozásból 60 napon túli lejáratú 20,0 Mrd Ft. A tartoz­ásállományból 39,4 Mrd Ft az egészségügyi intézményeknél halmozódott fel. Háromszázmillió forint híján ez az összeg szállítókkal-szolgáltatókkal szemben fennálló tartozás.

Bár a számok nem kicsik, összehasonlítva a tavaly ilyenkor közzétett adatokkal mégis erős javulás tapasztalható. 2016. szeptember 30-án a teljes tartozásállomány 74,9 milliárd forint volt, ebből a 60 napon túli lejáratú 40,6 milliárd, az egészségügyi intézményeknél pedig 58,6 milliárd halmozódott fel.

Megyénk kórházai közül kiemelkedik eredményei alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház. Míg egy éve a megyei és a Sem­­melweis adósságállománya együttesen meghaladta az egymilliárd forintot, addig a két intézmény összevonásával létrejött központ jelenleg csupán 54 millió forinttal tartozik. Ez annak fényében is igen jó eredmény, hogy egy hónappal korábban ez az összeg 145 millió volt, de a többi megyei kórház összevetésében is igen jól állnak, hiszen ezek az intézmények 6–800 milliós, vagy éppen bőven egymilliárd forint feletti összeggel állnak a listán.

Szintén jól áll az edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet, négy millió forintos tartozással – tavaly ebben az időszakban tartozásuk sem volt. A Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház szeptemberben 129 millióra növelte az augusztusi 117 milliós tartozását – tavaly 135-el tartozott. Míg az ózdi Almási Balogh Pál 245 millióval tartozik, ami szinte megegyezik a tavalyi összeggel.

Látják a javulást

Tavaly év végén a kormány 80 milliárd forintot juttatott a kórházaknak, amelyből a 30 napot meghaladó adósságukat fizethették ki, illetve olyan beruházásokat támogattak, amelyek javítják a kórházak gazdaságos működését. Akkor beszélgettünk dr. Bélteczki Jánossal, az ózdi Almási Balogh Pál Kórház főigazgatójával, aki előrelépésről beszélt, de úgy prognosztizálta, hogy idén még újratermelődhet a kórház­ak adósságállománya. Most újra megkerestük, hogy megkérdezzük, egy évvel később hogyan látja a helyzetet.

Az adósságkonszolidáció kapcsán csak annyit tudott mondani: nincs még ezzel kapcsolatban publikus hír, de a legvalószínűbb, hogy a tavalyi forgatókönyv szerint kaphatnak a kórházak támogatást, ők erre készülnek.

– Van egy nagyon fegyelmezetten végrehajtott gazdálkodásunk. A működésünk nagyon hasonló a tavalyihoz, sőt betegszámban és teljesítményben még növekedett is. Mindenképpen elmozdulás, hogy a gazdaságosságot növelő beruházásaink megvalósulhattak – mondta el. Hozzátette: igyekeznek a rendelkezésre álló erőforrásokat a legjobban kihasználni, ami a kórházak közti nagy távolságok miatt nem olyan egyszerű, mint az ország más részében. De így is történtek előrelépések, például az elavult mosodát megszüntették és a salgótarjáni megyei kórházzal működnek ezen a területen együtt, ahogy a radiológiai ellátás kapcsán is. Az operatív feladatokban nagy segítséget és feldolgozott adatokat kapnak az Állami Egészségügyi és Ellátó Központtól.

– A bérfelzárkóztatási program a várt eredményeket hozta, a dolgozóink jobban kötődnek a kórházhoz, többen visszatértek a közalkalmazotti jogállásba. Ezen a területen jól haladunk – tette hozzá dr. Bélteczki János.

Intézmények a listán

Kórházak

1.874 Mrd a Péterfy Sándor Utcai kórház adóssága

1.544 Mrd a Jász-Nagykun-Szolnok megyei kórházé

1.505 Mrd a Békés Megyei Kórházé

Egyéb intézmények

1.493 Mrd Szegedi Tudományegyetem

2 millió forint Miskolci Egyetem

313 millió Nemzeti Adó- és Vámhivatal

185 millió Magyar Állami Operaház

Kell az önbecsülés

Nem mondom, hogy kifogástalanul működik az ágazat, de az nem állja meg a helyét, hogy teljesen lerobbant lenne az egészségügy. Nem kell szégyenkeznünk, vannak nagyon is jól működő részek, persze a hibákat észre kell venni és javítani. Már csak azért sem szabad elhallgatni az eredményeket, mert az a kollégák önbecsülésének elvesztéséhez vezethet, ezen keresztül pedig a társadalom megbecsülése is romolhat, pedig erre nagy szüksége van az egészségügynek – jelentette ki dr. Bélteczki János.

