Még kivárnak Diósgyőrben, akadémiaügyben

Az elmúlt egy évben már több alkalommal foglalkoztunk azzal, hogy a magyar kormány még tavaly nyáron döntött arról, hogy 1,5 milliárd forintot biztosítanak arra, hogy a Diósgyőri VTK futballakadémiát hozzon létre Szlovákiában, a Felvidéken. Később kiderült, hogy az elsődleges célváros Rimaszombat, ahol az akadémiai épület mellett edzőpálya-beruházások is megvalósulnának.

Ördög, részletek

Azóta számtalan tárgyalás, egyeztetés zajlott az ügyben, azonban a hivatalos aláírás a felek között mindmáig nem történt meg. Öt hete Szabó Tamás, a DVTK beruházási és üzemeltetési ügyvezető-helyettese – aki ezen infrastruktúraberuházást is irányítja – így nyilatkozott az Észak-Magyarországnak: „Próbáljuk véglegesíteni a szerződés pontjait, ez egy kicsit problémás folyamat, nem megy olyan gyorsan. Igazából szeptember közepét tűztük ki olyan dátumnak, amikorra el kell dőlnie, hogy Rimaszombaton meg tudjuk-e valósítani ezt a projektet. Több támogató döntés is született már, de nyilván az ördög a részletekben rejlik, úgyhogy ezért nincs még kész a végleges szerződés.”

A DVTK klubmenedzsmentjének tagja újabb érdeklődésünkre lapunknak úgy nyilatkozott, egyelőre nem tud újabb fejleményekről beszámolni, még várnak. Információink szerint addig mindenképpen kitart a diósgyőriek türelme (és nem veszik fel a kapcsolatot más lehetséges partnerrel), ameddig le nem zajlanak Szlovákiában és így Rimaszombaton is az önkormányzati választások (ennek dátuma: november 10).

Kerülőútnak nevezte

Eközben az Új Szó, szlovákiai magyar lap internetes kiadása szeptember 16-án arról írt: szeptember 14-én kellett volna összeülnie a városi képviselő-testületnek, hogy döntsön a diósgyőri futballklubbal kötendő együttműködésről. A fociakadémia létrehozásával közel ötmillió eurós beruházás érkezhetne a városba. A polgármester azonban össze sem hívta a testületet. Jozef Simko, Rimaszombat polgármestere Komáromba viszont elutazott, ahol a városba érkező, 5,9 millió eurós (1,94 mrd Ft) stadionfelújítási támogatás előfeltételét, a stadion bérbeadásának szándéknyilatkozatát mind a 23 képviselő egyhangúlag támogatta.

– Ha előttem is olyan ajánlat feküdt volna, mint amilyet Komárom városa kapott, akkor nemhogy megvétózom, hanem tíz körömmel szavaztam volna a rimaszombati akadémia mellett – fogalmazott Simko Komáromban, az Új Szó szerint. Rámutatott, hogy míg a komáromi KFC egyenesen a magyar államtól kapja a pénzt, Rimaszombatba a DVTK-n és a Borsodsport Invest Kft.-n keresztül érkezne, amit ő „kerülő útnak” nevezett. Komáromban is elmondta, hogy a magyar fél csak egy ügyvezetőt akar, ráadásul azt is kérte, hogy a stadion kerüljön az újonnan létrejövő városi futballakadémia, az MFA tulajdonába. A magyar fél azonban ebből a feltételből engedett, és hosszú távra, 30 évre bérbe venné a létesítményt. Simko többször hangsúlyozta, hogy további tárgyalásokra van szükség, és azt is kijelentette, kész személyesen írni Orbán Viktornak, ha a Borsodsport Invest Kft.-vel nem jut dűlőre.

ÉM-MI

A kormányhatározat

A 2017. július 25-én született kormányhatározat (1472/2017) – többek között – a Felvidéki Akadémia támogatásáról is szól:

„A Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör Sportegyesület összesen 9,974 milliárd forintot kapott észak-magyarországi és felvidéki sportfejlesztési programjának megvalósítására. Ennek keretében:

– multifunkciós sportcsarnokot építenek birkózótermekkel és kiszolgáló egységekkel, valamint orvosdiagnosztikai és rehabilitációs központtal,

– felújítják a salgótarjáni Szojka Ferenc Stadiont és az Öblös Sporttelepen edzőközpontot hoznak létre,

– felújítják az egri Szentmarjay Tibor Stadiont és itt is létrehoznak egy edzőközpontot,

– létrehozzák a felvidéki futballakadémiát.”

VISSZA A KEZDŐOLDALRA