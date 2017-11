„Még jó, hogy a szertárosunknak nem kellett beállnia”

Önnek melyik a kedvenc csapata a megyei II. osztály Keleti csoportjában? Abaújszántó

Cigánd II

Erdőhorváti

Garadna

Gönc

Ináncs

Kenézlő

Pácin

Pálháza

Sárospatak

Taktaharkány

Tarcal

Telkibánya

Tiszakarád

Tiszaladány

Tokaj View Results

Loading ... Loading ...

Abaújszántó – Sárospatak 4-2 (1-1)

Abaújszántó, 50 néző. V.: Rúsz.

Abaújszántó: Orosz – Árvai, Erdei (Novák), Simon, Jáger, Tóth K., Séra (Barna), Sivák (Csengeri G.), Tahi, Szőcs, Szoták. Edző: Gyulai József.

Sárospatak: Nagy I. – Solymosi, Takács, Kiss D., Poroszka, Bartha A., Pothurszky, Preszoly (Horváth Zs.), Pásztor (Bartha Á.), Horváth Z., Hochvárt (Kajati). Edző: Beimli Zsolt.

G.: Jáger (2), Séra, Árvai, ill. Pothurszky (2). Kiállítva: Kiss D. (65.). Jók: az egész csapat, ill. senki. Ifi: 1-7.

Konyecsnyik János, csapatvezető: – Nagyon megérdemelt győzelem, játékban és lelkesedésben is felül múltuk a vendégeket.

Beimli Zsolt: – Mint sok mindent mást sem, a labdarúgást sem lehet alázat nélkül játszani, sajnos eme nagyon fontos tulajdonsággal jó pár pataki játékos nem rendelkezik. Hiába vannak tervek, álmok, ha nincs szív. Minden kijelentésemért vállalom a felelősséget.

Kenézlő – Pálháza 3-3 (1-2)

Kenézlő, 60 néző. V.: Dósa.

Kenézlő: Gál – Kurucz, Czibóka (Bódog), Máté, Tóth Á., Bilku (Horváth Cs.), Horváth Z., Szemán, Tóth D., Róka, Tóth P. Csapatvezető: Pápai Attila.

Pálháza: Zubik – Lukács, Ónodi, Erdei, Szabó I., Orosz (Kóró), Szabó S., Timkó, Suták (Illés), Csizmár, Besztercei. Edző: Horváth Mihály.

G.: Czibóka, Máté, Tóth Á., ill. Suták (2), Orosz. Jók: Kurucz (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki.Ifi: 5-0.

Pápai Attila: – A mai napon helyzetek sokasága itt is, ott is, akár itthon is tarthattuk volna a három pontot. Gratulálok a csapatomnak főleg az ifiből felhozott játékosoknak. Jó volt a játékvezetés.

Horváth Mihály: – Sajnos a mai mérkőzésen nem voltunk ott fejben, az első félidőben el kellett volna dönteni, de kihagytuk a helyzeteinket. A harmadik mérkőzést buktuk el a 93. percben.

Tiszaladány – Cigánd II 2-1 (1-1)

Tiszaladány, 200 néző. V.: Kátai.

Tiszaladány: Balázs – Kiss T., Lakatos R. (Béres), Losonczki, Liszkai K., Szadai (Szívós Gy.), Gégény, Gáspár, Hideg, Major (Juhász), Szívós M. (Nagy Gy.). Edző: Liszkai Attila.

Cigánd II.: Fodor – Pásztor, Béres, Oravecz, Buda (Nagy D.), Makkai, Kiss M. (Dócs), Balogh, Hogya (Nagy G.), Marozsán (Jasceg), Jáger. Edző: Nagy Gábor.

G.: Szívós M. (2), ill. Kiss M. Kiállítva: Balogh (74.). Jók: Szívós M. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Fodor.

Liszkai Attila: – Másfél éve veretlen csapatot sikerült legyőznünk kiváló játékvezetés mellett. A 90 perc végig a miénk volt.

Nagy Gábor: – Gratulálok a fiúknak amióta felnőtt bajnokságban játszanak még nem kaptak ki. 35 mérkőzés és másfél eredményessége most megszakadt. A bajnokság még folytatódik tovább, minél több mérkőzést meg kell nyerni. Úgy gondolom a jogtalan kiállítás erősen befolyásolta a végeredményt. Az fáj a legjobban, hogy Balázs Samutól ezt fogom hallgatni egy életen át.

Tiszakarád – Telkibánya 1-0 (0-0)

Tiszakarád, 30 néző. V.: Tóth M.

Tiszakarád: Bodnár – Pásztor, Jakocska (Póth), Horváth Sz., Tóth S., Karászi, Budai P., Oláh, Egyed, Horváth T., Horváth R. Megbízott edző: Karászi Zoltán.

Telkibánya: Szobota – Kiss I., Pelles, Krajczár, Szendrey, Tengely, Saláta, Dudás T., Krakkai, Kovács, Boda (Kuti). Edző: Kovács Róbert.

G.: Tóth S. Kiállítva: Horváth T. (22.). Jók: az egész csapat, ill. senki. Ifi: 9-0.

Batta Dezső, elnök: – A kellemetlen, esős időben jó játékvezetőkkel 70 percen keresztül 10 emberrel – akik közül ketten lázasan, egy pedig sérülten vállalta a játékot – kiszenvedtük a győzelmet a kiesési rangadón, amiért elismerésem a pályán lévőknek.

Kovács Róbert: – Még jó, hogy a szertárosunknak nem kellett beállnia. Köszönöm az elnök úrnak a játékot. Még ebben az összeállításban is nyernünk kellett volna. A távol maradók remélem magukba néznek.

ÉM

Jövő márciusig eltiltva Tarcal és Kenézlő játékosa - Labdarúgó fegyelmi határozatok Miskolc – A Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságának fegyelmi bizottsága a következő határozatokat hozta a legutóbbi ülésén az elmúlt heti forduló után. Az MLSZ megyei igazgatóságának fegyelmi bizottsága legutóbbi ülésén az alábbi határozatokat hozta: 5 felnőtt ... Tovább a cikkhez

A megyei II. osztályú labdarúgó bajnokság Keleti csoportjának őszi sorsolása - 2017/2018 Miskolc - A 2017/2018-as Borsod-Abaúj-Zemplén megyei II. osztályú bajnokság Keleti csoportjának őszi órarendje. [poll id="1524"] 1. forduló (augusztus 12–13.) Sz., 13.00: Telkibánya – Ináncs Sz., 17.00: Sárospatak – Garadna Sz., 17.00: Pálháza – Pácin Sz., 17.00: Tiszakarád – Tiszalad... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA