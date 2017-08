Még javában tart a vakáció, de a könyvek már „felkészültek”

Néhány megyénkbeli iskolába már megérkeztek a tankönyvek hétfőn. A miskolci Földes Ferenc Gimnáziumba öt raklapnyi, közel nyolcezer könyvet szállítottak. Az intézmény munkatársai ezeket átvették, évfolyamokra leválogatták. Veres Pál, az intézmény igazgatója lapunknak elmondta, ezt követően kezdődik a tankönyvek osztályonkénti szortírozása. A diákoknak pedig nem kell külön, a nyári szünet alatt bemenni a könyvekért, hiszen azokat szeptember elején, az első tanítási napokban vehetik majd át az iskolában.

– A tankönyvek évről évre egységesebbek, de iskolánkban speciális tagozatok vannak, ezért pluszban kell rendelnünk ezeknek megfelelő tananyagokat is – fogalmazott Veres Pál. Az igazgató kitért arra is, hogy az idei év újdonsága, hogy elsőtől a kilencedik évfolyammal bezárólag ingyenesek a tankönyvek. Mivel a Földesben hatosztályos gimnázium is működik, így az ő tanulóikat is érinti ez a díjmentesség.

Ingyen vagy kölcsönzött?

Más iskolákban azt tapasztaltuk, egyelőre nagy a bizonytalanság, nem tudják pontosan, mi lesz az ingyenes tankönyvek sorsa. Több helyen érdeklődtünk arról, hogy ezeket vissza kell-e adniuk a diákoknak év végén, vagy sem, de csak néhány iskolában tudtak erre válaszolni. Volt, ahol csak annyit sikerült megtudnunk, az első és második évfolyamosok megtarthatják a könyveiket.

Az egyik könyvtáros azonban egyértelműen kijelentette, az ingyentankönyveket év végén vissza kell adniuk a diákoknak, kivéve persze a feladatgyűjteményeket, függvénytáblát, vagy az olyan munkafüzeteket, amibe írniuk kell a tanulóknak.

„Sok szülő úgy tudja, díjmentesen kapják a tankönyveket, de én inkább úgy fogalmaznék, könyvtári, kölcsönzött tananyagot kapnak a diákok, hiszen vissza kell adniuk év végén. A baj az, hogy használat közben megrongálódnak ezek a könyvek. Egy évet még kibírnak, de négyet biztosan nem. Ez tapasztalat, hiszen tavaly a matekkönyvet használhatták a könyvtárból, de nem jó állapotban kerültek vissza” – fogalmazott egy pedagógus.

A 2015/2016-os tanévtől a tankönyvek kiszállítása iskolai szinten történik, mégpedig azért, hogy egyszerűbbé tegyék az átadás-átvételt, illetve – a szakemberek szerint – rugalmasabb így a diákokkal kapcsolatos rendelési változások lekövetése is.

– Két gyermekem van, egyikük középiskolás, a kisebb még általánosba jár – ezt már Fülöp Gáborné mondta. – Nagy könnyebbség, hogy mindkét iskolában évkezdéskor osztják ki a tankönyveket, nem kell értük külön bemenni, sorakozni. Annak is örülök, hogy ingyen lesz a tankönyv a kisebbik fiamnak, nagy segítség ez iskolakezdéskor. Minden forintot meg kell fognunk.

Szamárfüles

Egy másik édesanya tőlünk tudta meg, hogy az ingyentankönyvet csak kölcsönbe kapják a diákok, év végén vissza kell adniuk.

„Ez érdekes lesz, mert a fiam még egy könyvre sem tudott vigyázni. Hiába csomagoljuk be szépen, pár hét alatt gyűrött, szamárfüles lesz az összes tankönyve, arról nem is beszélve, hogy összefirkálja. De szerintem ezzel nincs egyedül, a fiúk többsége nem tud vigyázni az iskolai dolgokra. Elevenek…nem irigylem azt, aki jövőre az ő könyveit kapja meg” – mondta Ágnes. Azt azért hozzátette, ő örül, hogy nem kell fizetni idén a könyvekért. Úgy véli, a tanszerek, iskolatáska elég sokba kerülnek, legalább ezen spórolhat.

Közel 12 millió tankönyvet rendeltek meg az idén a köznevelési intézmények. Az 1–9. osztály ingyenes tankönyvein túl rászorultsági alapon a 10–12. évfolyamon a tanulók több mint 60 százaléka jut térítésmentesen a kiadványokhoz. Az esetleges pótrendelésekre augusztus 20-a után szeptember 15-ig lesz mód.

Kinek jár ingyen

– tartósan beteg;

– mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd;

– 3 vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él;

– nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult;

– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

– a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül, továbbra is ingyenesen jár majd a tankönyv akkor is, ha nem az 1–9. évfolyamon tanul. Ők alanyi jogon jogosultak az ingyenes tankönyv­ellátásra.

