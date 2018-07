Még csodásabb lesz a miskolci bábszínház

Több mint kétszázharminchat millió forintot nyert rendezvényhelyszínek fejlesztésére Miskolc önkormányzata. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásából megvalósuló projekt keretein belül megújul a Csodamalom Bábszínház és a Művészetek Háza mozitermeinek az infrastruktúrája.

Szabó Attila, a bábszínház igazgatója lapunknak korábban elmondta, a korábbi energetikai korszerűsítést idén jelentős belső felújítások követik. Ottjártunkkor már látható volt szeptemberre jelentős változások történnek az épületben. A polgármesteri hivatal közleménye szerint a felújítást követően a létesítmény a bábszínházi funkciókon túl fogadni tudja majd a CineFest programjait is. A film­fesztiválnak az utóbbi években a Művészetek Háza mellett a Csodalom is helyszíne.

„A fesztivál alatt mindkét helyszínen filmvetítések folynak jellemzően a kora délelőtti óráktól késő estig. A mostani munkák a bábszínházban kialakítanak két új vetítőtermet, ahol a szükséges légtechnikával teszik lehetővé a mozizást. Felújítják a színháztermet is, ahol új vetítővászon és új székek várják majd a filmkedvelőket” – írják.

Kényelmesebb mozitermek

Megújulnak továbbá a közösségi fogadóterek, vizesblokkok és természetesen akadálymentesítik is az épületet.

A munkálatok a Művészetek Házát is érintik, ott az Uránia- és a Béke-teremben cserélik ki a nézőtéri székeket és korszerű technikai eszközöket szereznek be. A kivitelezési munkák jövő őszre fejeződnek be teljesen.

