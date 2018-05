Meg akarta erőszakolni nő vendégét

Szexuális erőszak bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás egy férfivel szemben, aki – a rendelkezésre álló adatok szerint – április 27-én este 8 körül lakóházának szobájában, a hozzá látogatóba érkező nőismerősét a karjánál és a derekánál fogva lenyomta az ágyra, hogy vele akarata ellenére nemi aktust létesítsen.

A „cselekmény kísérleti szakban maradt” a nő ellenállásának és annak köszönhetően, hogy az ágy mellett a szekrényen lévő gázspray-vel a férfit szembe fújta.

A nő menekülni próbált a lakásból, de a férfi az ajtót belülről bezárta, így a menekülési útvonalat elzárta. A férfi testi erővel próbálta a nőt maradásra bírni: egy éles tárggyal több alkalommal test szerte megvágta, a fején repesztett sérülést okozott.

Akár 16 évet is kaphat

A nő csak ismerősei segítségével tudott kiszabadulni a lakásból. A férfi azonban utánuk ment és egy karóval több alkalommal a testén is ütlegelte a menekülő nőt, sőt a karót egy mozgó autóra is rádobta.

Amennyiben a férfit bűnösségét megállapítják, akár 16 évig terjedő szabadságvesztés büntetés is kiszabható vele szemben, ami már önmagában megalapozza a szökésének, elrejtőzésének veszélyét. Figyelemmel előéletére, a bíróság szerint a bűnismétlés reális veszélye is fennáll, és attól is tartani lehet, hogy szabadlábon hagyása esetén a tanúk megfélemlítésével a bizonyítást megnehezítené, ezért a legszigorúbb kényszerintézkedés, az előzetes letartóztatás elrendelését tartotta indokoltnak.

ÉM-SZB

VISSZA A KEZDŐOLDALRA