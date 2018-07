Még a szomszéd diófája is leégett Miskolcon

Ahogy arról csütörtökön már beszámoltunk, mintegy 20 négyzetméter alapterületű, családi házzal egybeépített melléképület kapott lángra Miskolcon a Bartók Béla utcában.

Tűzvizsgálat indult

Az épület tüzét a megyeszékhely hivatásos tűzoltói oltották el. A lángok a főépület tetőszerkezetét, mintegy húsz négyzetméteren megrongálták, azonban az ingatlan lakható maradt. A tűzeset során senki sem sérült meg. A romok átvizsgálása során három, széthasadt propán-bután palackot is találtak, így a tűzoltók is alátámasztják azt a verziót, amely szerint robbanások is megrázták a lángoló épületet.

Mint Dojcsák Dávid, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője érdeklődésünkre elmondta, a tűz okának kiderítésére tűzvizsgálat indult, ám ennek csak később lesz eredménye. Az első hírek arról szóltak, hogy a kigyulladt melléképületben pálinkafőzde üzemelt, azonban mint kiderült, szó sincs hivatalos bérfőzdéről, csupán arról, hogy házi pálinkafőzőt használtak ott a tulajdonosok.

Mint a katasztrófavédelem tájékoztatásából kiderült, a jelenlegi jogszabályok szerint, a pálinkafőzést és likőrgyártást végző létesítmények közepes kockázati osztályba tartoznak. Az újonnan létesülő főzdék építésügyi engedélyezési és használatba vételi eljárásában a katasztrófavédelem szakhatóságként vesz részt. Működésük során időszakos tűzvédelmi hatósági ellenőrzést végez. Mivel azonban bérfőzde nem működött az épületben, így ilyen, időszakos hatósági ellenőrzésre sem volt szükség.

A házi pálinkafőzés esetén a helyi önkormányzatok ellenőrzik a szabályok betartását, a NAV feladata, hogy az így készülő párlatok forgalomba kerülését megakadályozza.

Csütörtökön délután csendes a Bartók Béla utca, alig látni embert. Az ominózus ház előtt konténer, de még üres, semmi mozgás. A szomszédban Marika még mindig zaklatottan idézi fel a történteket, ahogy mondja, még mindig összerándul a gyomra, ha csak a tűzre gondol.

Ijesztő robbanások

– Éppen kiléptem a házból, és azt vettem észre, hogy nagy, fekete füst csapódik le az udvaromra. Először nem is tudtam, hogy honnan jött, aztán megláttam a lángokat és azonnal rohantam be vissza telefonálni.

Mint kiderült, nem ő volt az első segélyhívó a tűzoltóknál, és nem is az utolsó. A telefonálás után visszatért az udvarra, ahol egészen testközelből, néhány méterről nézte végig a tűz pusztítását, hiszen a szomszéd házának fala, alig pár méterre van az övétől. Marika portáján a melléképület közvetlenül a kigyulladt melléképületnek háttal áll, egy méter sincs köztük.

– Végig attól tartottam, hogy átterjed a tűz és akkor vége mindennek: leég a melléképületem és akár a lakásra is átterjedhet. Nagyon ijesztő volt a három robbanás is, azt sem tudtam mi lehet az – meséli a fejét rázva.

Ami kárát látta

Szerencsére azonban a tűz nem tudott átterjedni, azt még időben megfékezték a tűzoltók, azonban így is keletkezett kára Marikának. Az udvar közepét elfoglaló, hatalmas diófának, szinte nem maradt zöld része. A levelek megbarnultak, összezsugorodtak a hatalmas hőségtől, és az ágakon is látszik, hogy kiszáradtak. Kérdés, hogy túléli-e a fa a traumát, Marika pedig attól tart, hogy a kiszáradt, elhalt ágak leszakadhatnak. A melléképület másik oldalán a szőlő szenvedett hasonló kárt, leégve, leszáradva a levelek és hajtások jó része.

Mivel a melléképület egy része mögött volt az aprócska csirkeudvar, egyetlen lakójával, és az használhatatlanná vált, így végül egy élet is odalett: Marika ottjártunkkor már túl volt a csirke kopózásán, amelyet inkább levágott.

– Egy ideje már sejtettem, hogy pálinkát is főznek itt, de az engem végül is nem zavart. Csak a tűz ne lett volna – teszi még hozzá sóhajtva Marika.

