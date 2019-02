Még a nehézségeket is vállalják, hogy eljussanak a közösségbe Aszalón

Nevében is művészi az Őszi Alkony Idősek Klubja, mert tagjai szívesen foglalkoznak zenével, énekkel és tánccal. Valószínű kreativitásukból ered a társaság vonz­ereje, ugyanis tagjaik száma tizenhat év alatt a duplájára nőtt.

– 2003 októberében alakult meg 33-35 fős létszámmal az idős klubunk, számunk az évek során hatvanra emelkedett. Mostanra sajnos, sokan eltávoztak közülünk, ezért huszonhatan maradtunk. Mivel nem nagyon jött utánpótlás, ezért már csak az énekkarunk működik, a néptánccsoportunk nem, pedig ez utóbbival még bronz minősítést is szereztünk. Kéthetente hétfőn tartjuk a klubalkalmainkat, megünnepeljük a névnapokat, születésnapokat, a nőnapot és az anyák napját – osztotta meg Czakó Lászlóné klubvezető.

Versenyekre járnak

Az önkormányzat támogatásával tudja fedezni utazásait a klub.

– 2012-től a tájházban kaptunk végleges helyet és a polgármesteri hivatal is segít bennünket, ebből fedezni tudjuk a fellépéseink költségeit. Általában más klubok hívnak meg a környező falvakba, de néha nagyobb rendezvényeken is megfordulunk az énekkarral. Szintén nagy segítség, hogy utazásainkhoz használhatjuk az önkormányzat tizenöt személyes kisbuszát. Jelenleg a március 15-i műsorra készülünk, és minden nagyobb nemzeti és községi ünnepen fellépünk. Egyik klubtagunk lánya énekszakos tanárnő, korábban ő segített nekünk a felkészülésben, de újabban önállóan gyakorolunk és ilyenkor akár hetente többször is összejövünk. Tagjai vagyunk a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetségének, akik nótaversenyeket és népdalos találkozókat tartanak számunkra – tette hozzá.

Fürdőzések, túrák

Még a nehézségeket is vállalják, hogy eljussanak a közösségbe.

– Kéthetente a klubfoglalkozásokon két-három órát töltünk együtt, amire még télen is vállalkozunk. Hatvan év fölötti korosztály jár hozzánk és már csak négy házaspár, a többi özvegyasszony. Az alkalmakon általában megbeszéljük az elmúlt hét dolgait és a munkatervünket, hogy milyen színház- és fürdőlátogatást tervezzünk az évre. Legtöbbször Tiszaújvárosba, vagy egy hétre Berekfürdőre megyünk nyaralni kilenc-tíz fővel, az Életet az éveknek nyugdíjas szövetség szervezésében. Most pedig Kassára készülünk egy buszos kirándulásra. Tavaly tartottuk a tizenöt éves évfordulónkat, ahová hatvanfős közösség gyűlt össze, szalonnát is sütöttünk – foglalta össze a vezető.

ÉM-DA

VISSZA A KEZDŐOLDALRA