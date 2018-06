Medgyessy Dóra az Aluinvent-DVTK játékosa

Medgyessy Dóra Debrecenben kezdett kosárlabdázni, majd Kecskeméten, Szekszárdon, Cegléden és az MTK-ban játszott. Pályafutása akkor vett újabb lendületet, amikor visszatért Ceglédre, és a Cziczás László által irányított csapat vezéreként Magyar Kupa-döntőt játszott, a bajnokságban pedig bronzérmet nyert. Kiváló teljesítményét látva nem késett a meghívó a válogatottba sem, részt vett a tavaly csehországi Európa-bajnokságon is. Az elmúlt évben az év női kosárlabdázójává választották.

A Generali Arénában eddig többnyire ellenfélként járt, de az Albánia és a Litvánia elleni Eb-selejtezőkön már megtapasztalhatta, milyen a diósgyőri közönség támogatása.

Ezzel párhuzamosan az olimpiai sportággá váló 3×3-as szakág emblematikus figurájává nőtte ki magát az Európa-bajnok és a világbajnoki ezüstérmes négyes tagjaként. Az elmúlt hétvégén Andorrában, a FIBA 3×3 Európa Kupa 2018 selejtezőjén vesz részt, ahol a csapat kiharcolta a döntőbe jutást, Medgyessy Dóra pedig a torna legeredményesebb játékosa lett.

“Egy régi álmom teljesült”

– Egy régi álmom teljesült a szerződésem aláírásával, mert édesapám Diósgyőrben nevelkedett (majd a Debreceni Kinizsiben vált élvonalbeli kézilabdázóvá, míg édesanyja a DMVSC kéziseként lett ismert – a szerk.), és sokat mesélt arról, milyen fantasztikus a diósgyőri közösség – árulta el Medgyessy Dóra. – Emiatt mindig ott motoszkált bennem, hogy egyszer én is a DVTK játékosa legyek. Most adódott erre lehetőségem, amit semmiképpen sem szerettem volna kihagyni, mert most minden adott lesz ahhoz, hogy jó eredményt tudjunk elérni. Sokszor játszottam már a Generali Arénában, a válogatott tagjaként azt is megtapasztaltam, milyen sokat jelent itt a hazai szurkolók támogatása. Szeretném a játékommal kiérdemelni a közönség szeretetét.

“Igazi vagány, rutinos irányító”

– Medgyessy Dóra igazi vagány, rutinos irányító, aki magas játékintelligenciájának köszönhetően rendkívül ügyesen hozza helyzetbe társait, vagy ha a helyzet úgy kívánja, gólveszélyesen játszik – nyilatkozta Völgyi Péter, az Aluinvent-DVTK sportszakmai igazgatója. – Vidám habitusa és óriási tapasztalata révén csapatunk kulcsembere lesz a magyar bajnokságban és nemzetközi porondon is, nem véletlenül lett az év kosárlabdázója. Szinte minden vetélytársunk szívesen látta volna Dórát a saját csapatában, ezért különösen örömteli, hogy a DVTK-t választotta.

Az Aluinvent-DVTK új irányítója augusztus 13-án társaival kezdi el a felkészülést Miskolcon, majd szeptemberben néhány napra Bukarestbe repül, ahol a 3×3-as válogatott tagjaként az újabb Európa-bajnoki címért szállhat harcba. Ősszel pedig immár az Aluinvent-DVTK sikeréért küzd az NB I.-ben és az Európa Kupában.

Névjegy

Név: Medgyessy Dóra

Születési idő: 1986. július 21.

Születési hely: Debrecen

Magasság: 174 centiméter

Poszt: irányító

Sikerei

Az év kosárlabdázója (2017)

Magyar válogatott

Európa-bajnoki résztvevő (2017)

Magyar Kupa döntős (2016/2017, CEKK)

Magyar bajnoki bronzérmes (2016/2017, CEKK)

3×3 Európa-bajnok (2016)

3×3 világbajnoki ezüstérmes (2017)

3×3 világbajnoki résztvevő (2018)

3×3 Európa-bajnoki résztvevő (2017)

Pályafutás

2018/2019 DVTK

2017/2018 Ceglédi EKK

2016/2017 Ceglédi EKK

2015/2016 Ceglédi EKK

2014/2015 MTK-Budapest

2013/2014 MTK-Budapest

2012/2013 Ceglédi EKK

2011/2012 KSC Szekszárd

2010/2011 KSC Szekszárd

2009/2010 Debreceni EAC

2008/2009 Debreceni EAC

2007/2008 Debreceni EAC

2006/2007 Kecskemét

Forrás: dvtk.eu

