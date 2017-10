Mecsek Rallye – Megőrizte a trónját Herczig

Az első napon hétből öt gyorsaságit megnyert, összetettben pedig majd 25 másodperces előnyt szerzett Herczig Norbert és Bacigál Igor, az országos bajnokság hatodik futamán.

A nagy hagyományokkal rendelkező pécsi viadalon az R5-ös Skoda Fabiaval induló kettős taktikus autózóssal, beosztotta az előnyét, az utolsó szakaszon – amely plusz pontokért zajlik – pedig második lett, amivel az éves összetettben behozhatatlan előnyt szerzett. Herczigék ezzel zsinórban harmadszor lettek abszolút bajnokok, az egész sorozatban nyújtott teljesítményük alapján, teljesen megérdemelten.

Megdolgoztak érte

– Szenzációs ismét a csúcson lenni, ez az érzés leírhatatlan és megunhatatlan – fogalmazott a pécsi futam győztese, Herczig Norbert. – Az pedig, hogy így alakult, és éppen a Mecsekben lettünk ismét bajnokok még szebbé teszi ezt az esztendőt. Ranga Lászlót mindig hatalmas példaképemnek tekintettem, itt pedig minden az ő emlékét lengi körbe. Boldogok vagyunk, mert ezért az elsőségért alaposan meg kellett dolgozni. Talán a három esztendő közül most a legjobban. Rengeteg jó pilóta és remek autó indult a magyar bajnokságban, több feltörekvő fiatal is kopogtat, ezért azt gondolom, hogy a sportág jó úton jár. Most még nem tartottunk nagy ünneplést, de természetesen ennek is eljön majd az ideje.

Hadik: második

Hadik András nem tudta megvalósítani a pécsi terveit. A bajnoki cím szempontjából elengedhetetlen lett volna a győzelem, hogy az éves elsőség november első hétvégjén Egerben dőljön el. A miskolci pilóta az elsőtől az utolsó pillanatig harcolt, küzdött, de végül ez „csak” az ezüst megszerzéséhez volt elegendő.

– Ez a külön csata az első napon elúszott számunkra – mondta szomorúan Hadik András. – Több szakaszon keresztül műszaki hiba hátráltatott bennünket ezt pedig a későbbiekben már nem tudtuk helyrehozni. Egy ilyen küzdelemben 25 másodperc hátrány sok. Az egyébként remek verseny második felében is tettük a dolgunkat, a hátrány felét lefaragtuk, de a fordításra már nem volt esélyünk. A végén még hűtőn is odalett, de igazából ennek már nem volt jelentősége. Természetesen gratulálunk a bajnok párosnak, egész évben pokolian gyorsak voltak.

Egyáltalán nem számított meglepetésnek, hogy a dobogó harmadik fokára Vincze Ferenc és Bazsó Attila állhatott fel. A fiatal versenyző és navigátora ugyanis hatból öt hétvégén bronzérmes lett. A hazai pályán induló Ranga Péter ezúttal leszorult a dobogóról, ötödikként Botka Dávid, hatodikként pedig Bútor Róbert zárt. A megyei pilóták közül Kazár Miklós a hetedik helyen ért célba, Balogh János a tizenkettedik lett, de a 3-as kategóriában megnyerte a küzdelmet.

A magyar bajnokságból még egy futam van hátra, amelyet egri központtal rendeznek meg, november 3-5-e között.

Az 51. Aquaprofit Mecsek Rallye végeredménye:

1. Herczig Norbert, Bacigál Igor (Skoda Fabia R5) 1:21:53,9

2. Hadik András, Kertész Krisztián (Ford Fiesta R5) +12,9

3. Vincze Ferenc, Bazsó Attila (Skoda Fabia R5 +30,0

4. Ranga Péter, Szőke Tamás (Skoda Fabia R5) +31,3

5. Botka Dávid, Mesterházi Márk (Skoda Fabia R5) +1:50,0

6. Bútor Róbert, Tagai Róbert (Skoda Fabia R5) +2:11,6

