MEAFC: Volt sárga-kékekkel (is) a „top” háromba jutásért

Korábban a regionális bajnokságban, valamint a magyar egyetemi és főiskolai országos bajnokságon vett részt a Miskolci EAFC férfi-röplabdacsapata, ám a klub idén nyáron benevezett a sportág második vonalába. Az egyetemisták keretének gerincét olyan röplabdázók alkotják, akik korábban a Vegyész RC-Kazincbarcika NB I-es alakulatában ütötték a labdát, és szívesen vették a megyeszékhely szakosztályának invitálását. A MEAFC már tavaly is megmutatta magát, hiszen a Magyar Kupában, az első fordulóban éppen az észak-borsodiak ellen küzdött, s a 0:3 ellenére helytállt. Ha már MK: idén, a nyolcaddöntőben ezúttal a bajnok Fino Kaposvár lesz a rivális, a somogyiakkal november 9-én, csütörtökön 17.30-tól csapnak össze a miskolciak az E/4-es kollégium tornatermében.

Egyelőre sok lenne

A MEAFC szakosztályvezetője, csapatkapitánya Barócsi Ákos az NB II-es indulással kapcsolatban elmondta: úgy érezték, a csapat kinőtte a korábbi versenyzési kereteket, illetve hozzátette azt is, hogy a tréner Bacsó István lett.

„Köszönjük István szerepvállalását, hogy mögénk állt, holott van feladata az MVSC utánpótlásában is” – jegyezte meg Barócsi Ákos, aki a célról az alábbiakat fogalmazta meg: „Az NB I-es klubok U21-es együtteseit nem ismerjük, ezért leginkább csak magunkból tudunk kiindulni. Úgy gondolom, de ebben egyetértünk Bacsó Istvánnal, hogy a csoportban odaérhetünk az első három hely valamelyikére. Éppen ezért nem elrugaszkodott azon elképzelésünk sem, hogy esetleg döntőt vívjunk a másik csoport győztesével. NB I? Az most még sok lenne a szakosztálynak, elsősorban anyagilag, a lényeg ebben a pillanatban a stabil ottlét a sorozatban, a versenyzés.”

Kellenek szakemberek

Mivel a röplabda nemrégiben bekerült a látvány-csapatsportágak, az úgynevezett TAO-s körbe, megerősödhetnek pénzügyi szempontból a klubok, így az egyetemisták is.

– A pályázatunkat leadtuk, várjuk majd a döntést, és a rendelkezésre álló keretet – nyilatkozta lapunknak Barócsi Ákos. – Az ilyesformán hozzánk érkező összeget az utánpótlásra kell fordítani, az elképzelésünk az, hogy jövőre már egyes általános iskolákban is jelen legyünk. Amihez szükséges az is, hogy a megfelelő szakemberek rendelkezésre álljanak. Az előttünk lévő szezon elsősorban tanulóév lesz nekünk, minden tekintetben. Bízunk abban, hogy a nagy múltú Miskolci EAFC-ban még tíz-tizenöt esztendő múlva is lesz röplabda.

Tíz csapat

A férfi röplabda NB II Keleti csoportjának mezőnye:

Miskolci EAFC,

GLP Nyíregyháza,

Gyöngyösi RC,

Pénzügyőr-Debrecen,

Debreceni EAC U21,

Kecskeméti RC U21,

Vegyész RC U21,

Szolnoki RK SI U21,

MAFC-BME U21,

Szolnok II.

