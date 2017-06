MEAFC: Szeretnék, ha szeretnék a csapatot az Eb-n

Már egy hónap sincs hátra a 14. Európai Egyetemek Kosárlabda Bajnokságáig, amelyet Miskolcon rendeznek meg július 16. és 23. között. A kontinensviadalon nem nemzeti egyetemi válogatottak mérettetik meg magukat – mint az Universi­ádén, vagy az egyetemi világbajnokságokon –, hanem intézményi csapatok, a saját nemzeti egyetemi bajnokságuk győztesei.

Ízelítőt kaphatnak

A rendezvényre több száz kosárlabdázó érkezik a Miskolcra. A közelgő eseményen 16 férfi, valamint 12 női csapat küzd majd meg a minél jobb helyezésért. A legtöbb résztvevő intézmény soraiban élvonalbeli játékosok szerepelnek, így a mérkőzésekre kilátogatók ízelítőt kaphatnak a szerb, a német vagy a francia első osztály színvonalából is. Magyarországot a szervező Miskolci Egyetem mellett a 2017-es MEFOB győztesei, azaz a Debreceni Egyetem férfi, valamint a Testnevelési Egyetem női együttese képviseli. A mérkőzéseknek az Egyetemi Körcsarnok, a városi sportcsarnok, valamint a jégcsarnok ad otthont. A mérkőzések megtekintése ingyenes lesz.

A jövő MEAFC-ját

Drahos Gábor, a hazai alakulat edzője az alábbiakat nyilatkozta lapunknak:

– A hét elején kezdtük a négyhetes felkészülést. Szoros csatában bronzérmesek lettünk a MEFOB-on, úgyhogy komoly találkozók után veszünk részt ezen az Eb-n. A mostani nyári munka, aztán a kontinensviadal egy nagyon jó értékmérő lesz a számunkra. Lehetetlen megmondani, hogy a riválisok milyen játékerőt fognak képviselni, ezt senki sem tudja ebben a pillanatban, de az lemérhető az elmúlt évek tapasztalatai alapján, hogy erős egyetemi csapatok vesznek részt ezen a nagyszerű rendezvényen. A mi gárdánk, illetve a B-csoportos MEAFC között nagy az átfedés, és nem titkoltan arra használjuk ezt a négy hetet, illetve magát a kontinensbajnokságot, hogy építsük a jövő MEAFC-ját. Annál is inkább, mert az Eb után két héttel megkezdjük a felkészülést a másodosztályú bajnokságra. Célunk – nemcsak szavak szintjén, hanem érdemben is – közép- és hosszú távon, hogy majd a feljövő fiatalokra támaszkodjunk. Éppen emiatt csatlakozott hozzánk erre a négy hétre kilenc, 16–18 éves fiatal játékos – persze nem mindenki egyszerre –, akik akár már az ősszel lehetőséget kaphatnak. Szeretnénk, ha az Európa-bajnokság alatt a nézők még jobban magukénak éreznék a miskolci fiúkat, aztán majd később a megújult Egyetemi Körcsarnok lelátóján is a bajnokságban.

– Molnár István –

Az ME kerete

A Miskolci Egyetem kerete: Béres Dávid, Baptiszta Péter, Horváth Marcell, Jurányi Ádám, Kopasz Márton, Kővágó-Laska Márk, Lippai Szabolcs, Máté Balázs, Orosz Bence, Szepesi Szabolcs, Szögi Ádám, Takács Dániel. Edző: Drahos Gábor. Másodedző: Tóth Gábor.

