MEAFC: Remek játékkal felőrölték a Vasast

Galló kosara után Máté Balázs volt kintről és bentről is eredményes, ám a hazaiak ügyes betörésekkel tartották a lépést az esélyesebb vendégekkel szemben. A miskolciak a továbbiakban is csupán ízlelgették az akadémisták játékát, így Katona tripláit követően a negyedet is vezetéssel zárhatta a Vasas (22-17).

A folytatásban rendezte sorait a MEAFC. Takács és Béres vezetésével szép és eredményes támadásokat vezettek a borsodiak. Védekezésben is egyre jobban kihasználták a fáradó fővárosiak hibáit Szögiék, így Drahos utolsó pillanatban dobott ziccerével a vezetést is átvették (36-41).

Lendületes játékkal próbálkozott a Vasas, ám Takács jól mozgatta csapatát. Gallót és Bérest is megdobatta, Máté pedig szép tempóval nyitott. Erősített a védekezésben is a MEAFC, Szögi, Drahos és Kopasz is labdát szerzett, amiből robogtatk a rutinos vendégek. Timkó negyed végi dupláival így megnyugtató távolságra távolodott a Miskolc (49-60).

A záró felvonásban alacsonyabb és pörgősebb szerkezettel igyekezett visszakapaszkodni a házigazda, ám a szintén alacsony szerkezetre váltó vendégeken nem igen találtak fogást. Gyors betörésekkel, majd jó kinti dobásokkal Takácsék teljesen felőrölték a Vasast, így – ellenére az egész pályás letámadásnak – egyre csak hízott a különbség.

A mérkőzést remek csapatmunkájának köszönhetően megérdemelten nyerte a MEAFC (58-84).

Folytatás pénteken Miskolcon a Bonyhád ellen.

Jegyzőkönyv

Vasas Akadémia – MEAFC 58-84 (22-17, 14-24, 13-19, 9-24)

NB I/B Piros csoport, 6. forduló. Budapest, Sport 11 Sportcentrum. Vezette: Sallai István, Nagy Viktor, Gergely Csaba.

Vasas: Moravcsik, Katona (10/9), Boros (9), Andrássy (7), Peringer (8). Csere: Steier (6/3), Völgyi (6), Kiss (6), Kozma (5/3), Sólyom (1), Kovács, Barócsi. Edző: Saeed Armaghani.

MEAFC: Szögi (6), Drahos (9/3), Máté (15/3), Galló (16), Béres (12). Csere: Takács (15/12), Timkó (9), Lippai (2), Kopasz, Orliczki M.. Edző: Bene Szilárd.

Bene Szilárd, vezetőedző: Álmosan és rossz ritmusban kezdük a találkozót, ezzel sok pontot engedtünk vendéglátónknak. A 2. negyedben feljavult a védekezésünk, amivel a mérkőzés végére felőröltük ellenfelünket. Folyamatos fejlődést látok hozzáállásban és harciasságban, ami most is kulcsa volt a sikerünknek.

