MEAFC-Miskolc: „Tapasztalt játékosaik vannak”

MEAFC-Miskolc – Knipl Kft. Bonyhádi KSE

(Miskolc, Egyetemi Körcsarnok, péntek, 17.30)

Drahos Gábor, a MEAFC-Miskolc edzője: – Szeretnénk ott folytatni, ahol az előző naptári évet abbahagytuk. A tavalyi esztendő utolsó meccsén, a Nagykőrös vendégeként nagyon jó játékkal sikerült győznünk, ezen a mezsgyén szeretnénk haladni 2019-ben is. A mostani meccs érdekessége, hogy Galló Márk több mint 400 nap kihagyás után tér vissza, azok után, hogy a 2017. november 10-én lejátszott bajnokinkon súlyos sérülést szenvedett. További örömteli hír, hogy nem egyedül tér vissza, az idei évad 3. fordulójában megsérült Tóth Viktor is bevethető állapotban van már. Viszont légiósunkra, az amerikai Prophetre most nem számíthatunk, mert sérülését követően még kezelésekre jár. A Bonyhád ellen lendületes, agresszív játékot szeretnénk a pályára vinni, és attól függetlenül, hogy fordított párosításban, vendégként sikerült ellenük nyerni, nem becsüljük le őket. Tapasztalt játékosaik vannak, de úgy gondolom, hogy 40 perc alatt el tudjunk érni célunkat, meg tudjuk szeretni a győzelmet.

