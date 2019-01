MEAFC-Miskolc: „Az ottani vendégjáték egyik gárda számára sem életbiztosítás”

Férfi kosárlabda NB I/B Zöld csoport, 15. forduló

Vásárhelyi Kosársuli – Tiszaújvárosi Phoenix KK (Hódmezővásárhely, szombat, 18.30)

Szendrey Zsombor, a Tiszaújvárosi Phoenix KK edzője: – Eddig, az idegenbeli meccseken nem termett sok babér számunkra, idáig csupán egy alkalommal tudtunk nyerni, az újpesti Megyeri Tigrisek ellen. Ráadásul most is olyan csapathoz megyünk, amelyik listavezető és otthon még veretlen. Ami még jobban nehezíti a munkát, hogy Pöstényi munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud jönni és Szabó N. is félig sérülten fogja vállalni a mérkőzést. Mindezek mellett, ellenére felkészültünk a Vásárhelyből, de a cél a tisztes helytállás lehet, igaz, a sportban sosem szabad kizárni a meglepetést…

Férfi kosárlabda NB I/B Piros csoport, 15. forduló

Pécsi VSK-Kronosz Kiadó – MEAFC-Miskolc (Pécs, vasárnap, 15.00)

Drahos Gábor, a MEAFC-Miskolc edzője: – A legutóbbi meccshez hasonlóan most is öt felnőtt és hét fiatal játékossal indulunk csatába. A januári hazai nyitányon nem sikerült a győzelem, igyekeztünk azokat a hibákat kiküszöbölni, amiket nem szeretnénk Pécsett elkövetni. Bár ellenfelünk mögöttünk áll a táblázaton, de roppant szervezett és évek óta egységes fiatal csapatról van szó, így az ottani vendégjáték egyik gárda számára sem életbiztosítás. Prophetre és Tóth V.-re nem számíthatok, a többiek reményeink szerint – mint a Limbó-hintó – menetre készek.

