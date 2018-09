MEAFC-Miskolc: 32 között a Hepp-kupában

A mérkőzés első felében még a hazaiak akarata érvényesült, a 15. percben ők vezettek 34-31 arányban. Ezt követően azonban a miskolciak egyre jobban „ráéreztek a ritmusra”, a 25. percben 46-45-re már ők vezettek. A harmadik negyed megnyerése után a befejező játékrészben is a vendégek domináltak, ami meghozta a győzelmet számukra.

Szolnoki Olaj KK II – MEAFC-Miskolc 64-73 (27-24, 14-15, 9-13, 14-21)

MEAFC-Miskolc: Kopasz (9/6), Tóth B. (12/3), (Tóth V. (14), Lippai (2), Szanyi (17/9). Csere: Brugós (-), Homoki (8), Orliczki B. (7), Orliczki Márton (-), Béres (4).

Drahos Gábor: – Egy jó csapat otthonában csakis kettőzött erővel és jó csapatmunkával lehet jó eredményt elérni. A mai találkozón is bizonyítottuk, hogy a szemléletünk és a csapatmunkánk város-táblán kívül is működőképes lehet. Külön öröm, hogy a hiányzó Takács szerepkörét is pótolni tudtuk, így még értékesebb és hasznosabb is volt ez a mai mérkőzés. A szolnokiaknak további sok sikert kívánunk a bajnokságukban, mi pedig gőzerővel készülünk a Békés elleni bajnokinkra.

ÉM

