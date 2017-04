MEAFC: Hatalmas csatában győzelem Vásárhelyen

Vásárhelyi Kosársuli – Miskolci EAFC 92-93 (21-22, 17-18, 28-19, 14-21, 12-13) – hosszabbítás után

Hódmezővásárhely, 200 néző. V.: Hervay, Goda, Menyhárt.

Miskolci EAFC: Drahos (22/3), Szögi (14/3), Máté (11/6), Lippai (12), Price (6). Csere: Takács (5), Szojka (7), Endrész (7), Orosz (-), Kopasz (-), Galló (6), Szepesi (3/3). Vezetőedző: Bene Szilárd.

Bene Szilárd: – Ez a mérkőzés nagyon jól tükrözi az egész szezonunkat. Az alapszakaszban nem voltak könnyű meccseink, most is óriási derbi volt, amely a csoport második helyéről döntött. Most is, ahogyan eddig, küzdeni tudásból jelesre vizsgáztunk, ha a játék képében nem is tudtuk felülmúlni a Vásárhelyt, az akaratunkat a végén érvényesíteni tudtuk. Gratulálok a csapatnak az eddigi teljesítményhez: a rájátszást másodikként, pályaelőnyből tudjuk kezdeni.

