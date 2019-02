MEAFC: Fel nem…, de sportemberek

Az első kört, 14 meccset letudtak a csapatok a férfi röplabda NB II-ben. A Keleti csoportban a Miskolci EAFC csapata lett a legjobb, a Vegyész RC Kazincbarcika U21-es gárdája pedig az ötödik.

Jó minőségben

– Tavaly másodikként zártuk az első kört a Szolnok U21 mögött – emlékeztetett Barócsi Ákos, a MEAFC szakosztályvezetője, csapatkapitánya. – Lehetett számítani rá, hogy az idén jobbak leszünk, hiszen a múlt nyáron tovább erősödtünk: érkezett hozzánk Kozsla Ádám a Vegyésztől, és visszatért Molnár Gábor Budapestről, neki is van NB I-es tapasztalata. Szerettük volna, ha bő a keretünk, hogy ha bármilyen oknál fogva valaki nem tud meccsre menni, akkor is jó minőségben tudjunk kiállni. Idény közben négy fiatalt is felvittünk a felnőttekhez, játszottak is, ahol lehetett, velük együtt összesen 19 fős volt a keret.

A MEAFC mindössze egy alkalommal kapott ki az első részben, a Kecskeméti RC U21-től 3:0-ra, igaz, azon az összecsapáson tartalékosan álltak ki az egyetemisták.

A másik kettővel

A folytatásban kiszállnak a küzdelmekből az U21-es csapatok, a többiek viszik tovább a pontjaikat magukkal. A MEAFC mellett marad a csoportban a Pénzügyőr SE-Debrecen, a GLP Nyíregyháza, illetve a Gyöngyösi RSE – vagyis további 6 találkozó vár a felekre (három otthon, három idegenben).

– Természetesen szeretnénk megtartani a pozíciónkat, és erre meg is van minden esélyünk – közölte Barócsi Ákos. – Ha maradunk elsők, akkor a későbbiekben majd a másik két NB II-es csoport legjobbjával fogunk megmérkőzni egy hármas mini torna keretében az NB I-be kerülésért. Legalábbis így számolunk, mert ezzel kapcsolatban hivatalos értesítést még nem kaptunk a szövetségtől. Jelen állás szerint, ami azért változhat, ebben a végső fázisban a Zalaegerszeg és a Szeged lehet a két riválisunk.

Vállalnák Miskolcon

A MEAFC-nak van rutinja az ilyen osztályzós csaták tekintetében, bár tavaly úgy volt, nem biztos, hogy részt vesznek benne. Mivel korábban kijelentették, hogy nem tudják vállalni a magasabb osztályú tagságot, az MRSZ úgy akarta, hogy akkor mint ,,keleti” bajnokok ne is csapjanak össze a miskolciak a dunántúli győztes SZESE-Győrrel, de aztán mégiscsak sor került erre az ütközetre.

– Egy oda-visszavágós csatában maradtunk alul a kisalföldiekkel szemben, 2:3 és 0:3 volt ellenfelünknek, bár a huzavona miatt voltak olyan játékosaink, akik nem tudtak velünk lenni egyik meccsen sem – tette hozzá a szakosztályvezető. – Most még nem kérdezték a szövetségből, hogy mik a szándékaink, de mindenképpen részt akarunk venni a hármas fináléban, és azt megnyerni, ugyanis sport­emberek vagyunk. Szeretnénk, ha erre az eseményre nálunk, Miskolcon kerülne sor, de ez még egy kicsit odébb van.

A csapatirányítónál mi rákérdeztünk az NB I-re…

– Nem tudunk felmenni, egyelőre nem cél – válaszolta Barócsi Ákos. – A magasabb osztályhoz javítani kellene a keret összetételén, sokan munka és család mellett röplabdáznak, érthető okok miatt nem vágynak az NB I-re. Természetesen az anyagi hátteret is jobban meg kellene erősíteni. Az utánpótlásunk kezd rendben lenni, de még ott is akadnak teendőink. Nem szeretnénk azt, hogy felelőtlenül belevágunk, aztán nem sikerül, és az egész felépítmény dugába dől. Akkor akarunk belépni az NB I-es kapun, ha minden feltétel stabilan adott, s kijön az a fiatal generáció, amelyre bátran lehet alapozni.

Molnár István

A tények

Röplabda: Férfi NB II Keleti csoport, alapszakasz-végeredmény

1. MEAFC-Miskolc 14 10 2 1 – – 1 39:7 38

2. Kecskeméti RC U21 14 6 4 1 1 1 1 36:15 33

3. Pénzügyőr SE Debrecen 14 7 2 1 1 3 – 35:16 30

4. Szolnoki Sportcentrum U21 14 4 2 1 1 2 4 25:25 21

5. Vegyész RC Kazincbarcika U21 14 3 1 2 2 2 4 24:29 18

6. GLP Nyíregyháza 14 2 1 3 1 1 6 21:31 16

7. Debreceni EAC U21 14 1 – 1 1 3 8 11:38 6

8. Gyöngyösi RSE 14 1 – – 3 – 10 9:39 6

VISSZA A KEZDŐOLDALRA