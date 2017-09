MEAFC: Extra dobóformát mutatott és megérdemelten nyert a Vásárhely

Nem kezdett rosszul a vendég alakulat, ám a hazaiak is kosarakkal jelezték, hogy első hazai mérkőzésükön szeretnék megszerezni idei első sikerüket. Sárga mezben Szabó, kék mezben Drahos formálta az eredményt, ám a kiegyenlített első negyed döntetlennel zárult (23-23).

Már a második részben látszott, hogy a vendégeknek lesz még gondja a gyors mozgású magasabb vásárhelyi játékosokkal. Varga többször is eredményesen támadta a MEAFC centereit, rengeteg büntetőt is értékesíthettek a hazaiak, de a félidőben Kopasz remek megmozdulásainak is köszönheten még tartotta magát a MEAFC (42-44).

Három teljesen üres tempóval kezdhetett a Kosársuli, ami megadta az alaphangot a folytatáshoz. A miskolciak védekezési hibáiból egyre magabiztosabb teljesítményt szerző Varga és Molnár szinte megállíthatatlan volt. Kopasz és Drahos újabb pontjaival azonban látótávolságon belül maradtak a vendégek (66-60).

A zárásban gyakorlatilag ugyanúgy folytatódott a találkozó, ahogyan az első három negyedben. Hiába szerzett kosarakat a Miskolc, a Vásárhely Varga és – a többször is teljesen egyedül hagyott labdavezető – Szabó révén sima pontokkal büntethetett. A mérkőzést végül teljesen megérdemelten nyerte a csapatszinten is kiváló dobóformával előrukkoló Vásárhely (92-83).

A MEAFC következő mérkőzésére sem kell sokat várni, hiszen szombaton a Tehetséges Fiatalok gárdája érkezik a Körcsarnokba.

Férfi kosárlabda NB I/B Piros csoport, 3. forduló

Vásárhelyi Kosársuli – MEAFC

92-83 (23-23, 19-21, 24-16, 26-23)

Hódmezővásárhely, Hódtói Sportcsarnok, 300 néző. Vezette: Rács Zsolt, Varga Zoltán, Vadász Csaba.

Hódmezővásárhely: Szabó (25/9), Bálint (5/3), Béres, Vas, Gajic (11). Csere: Varga (30/6), Molnár (12), Kun (5/3), Rostás (2), Domján (2), Pavlovic, Kelemen. Edző: Utasi Gábor.

MEAFC: Drahos (24/9), Orosz (3), Máté (7/3), Galló (14), Béres (4). Csere: Kopasz (17/3), Lippai (10), Timkó (4), Homoki, Orliczki B., Szepesi. Edző: Hajdu Roland.

Hajdu Roland, vezetőedző: Az a csapat, amelyik ezen a bajnoki szinten sikeres csapatvédekezést akar bemutatni, meccsről-meccsre komoly energiákat kell befektessen. Ha ezt megspórolja, még akkor is végjátékra kényszerül, ha egyébként aránylag sikeresen támad. Mi a mai napon a rövidebbet húztuk egy végjátékban, de magunkon kívül nem tehetünk érte szemrehányást senkinek. Jobb lett volna, ha rendelkezésünkre áll Takács és Szögi, Máté pedig nem betegen vállalja a játékot, de elég mély keretünk van az ilyen meccsek megnyeréséhez is. Ha tanulunk a történtekből, nem volt felesleges ez a vereség, de mindenkinek meg kell értenie, hogy ez itt minden héten háború. Szombatig van idő az önvizsgálatra.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA