MEAFC-bravúr Oroszlányban

Patrick Cole tempójával indult a bajnoki negyeddöntő első felvonása. A sok pontot hozó nyitó negyedben csak úgy potyogtak a hárompontosok. Az oroszlányiaknál Kiss Kornél, Kovács és Illés, a vendégeknél Cole, Szögi és Takács szerzett ekkor triplákat. A házigazda sokat foglalkoztatta amerikai centerét, Spagnolo-t aki sorra harcolta ki a személyi hibákat, ám a lendületes miskolci játék nem engedte át a vezetést az Ose-nak (22-29).

Fotó: OSE Lions Facebook/ Karácsony Tamás

Nem védekezett rosszul a folytatásban a MEAFC, amelyekből Szögi és Takács is roboghatott a gyűrűig. A hazai szurkolótábor időkérés alatt 24-38-as állásnál „ébresztőt” is fújt. A MEAFC könnyű helyzeteket puskázott el, ami azonnal erőt adott a házigazdának. Fautlos kosárral, majd két jó Illés triplával fel is zárkózott az Oroszlány. A vendégek nem estek össze a teher alatt, így a félidőben is előnnyel térhettek az öltözőbe (44-47).

Jó lepattanózással folytatta a Miskolc a mérkőzést, majd Drahos passzaiból születtek benti kosarak. A miskolci különbség tíz pont körül állandósult, Takács újabb hármasa után pedig időt is kért a korábban reklamálásért technikai hibával jutalmazott hazai kispad (51-65). Az utolsó percre Kovács pontjaival öt pontra zárkózott az Ose, ám a rendkívül jól célzó Cole triplával fejezte be a negyedet (60-68).

Spagnolo és Kiss Ádám pontjaival tovább csökkentette a különbséget a házigazda, majd Illés triplájával három perc elteltével át is vették a vezetést (70-68). A Madár tempójával közben négy egységnyire nőtt hazai előnyből egy újabb hazai reklamálás után Cole faragott le, majd szintén az amerikai kosaraival visszavette a vezetést a MEAFC (74-75). Két jó vendég védekezés után Szögi visszaszerzett labdájából Drahos szerzett igen fontos triplát bő egy perccel a vége előtt (74-80). Spagnolo gyors kosara után egy hosszú ellentámadás Kovács kiállításával zárult. A hazaiak játékosának szándékos könyöklését büntetők és Madár kényszerből elengedett sikeres extra triplái követték. A taktikai szabálytalanságért járó büntetőket Cole többnyire értékesítette, így egy igen komoly mérkőzésen a MEAFC saját pályáján győzte le az első helyen kiemelt Oroszlányt (84-86).

Fotó: OSE Lions Facebook/ Karácsony Tamás

A negyeddöntő második mérkőzése Miskolcon az Egyetemi Körcsarnokban lesz vasárnap. A 17:30-kor kezdődő találkozóra a belépés ingyenes.

Férfi kosárlabda NB I/B Piros csoport, negyeddöntő, 1. mérkőzés

Oroszlányi SE Lions – Miskolci EAFC 84-86 (22-29, 22-18, 16-21, 24-18)

Oroszlány, 632 néző. V.: Balogh, Vida B., Csabai Kaskötő.

Oroszlány: Kiss K. (3/3), Illés (20/12), Kovács (15/3), Sömenek (13), Spagnolo (13). Csere: Madár (11/9), Kiss Á. (4), Zsíros (3/3), Bödör (2). Edző: Vavra András.

Miskolci EAFC: Szögi (15/6), Drahos (6/6), Orliczki B. (1), Béres (2), Cole-Brinson (39/12).

Csere: Takács (13/9), Timkó (2), Homoki (2), Lippai (6), Máté (-). Edző: Walke Károly.

Walke Károly: – Gratulálok a csapatnak. Egy olyan gárda otthonában nyertünk, ahol nem sokan fogadtak volna ránk. Nagyon komoly mentális és fizikális erőkkel játszottunk. Ez a mérkőzés sem volt könnyű, de az igazán komoly feladat vasárnap vár ránk.

