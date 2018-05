MEAFC: az óriási hajrá is kevés volt

Lendületes és egységes csapat hírében állt a Pécs, amit már az első negyedben a pályán is bebizonyítottak. Béres lépett be kétszer is jó ütemben, Demeter és Krnjajski vezetésével a vendégek azonban utolérték a házigazdát, majd szép helyzetekből elért kosaraikkal tartották az előnyt. Takács tripláival közelített a MEAFC, de a sok pontos nyitány vendég vezetéssel zárult (23-25).

Folyamatosan kereste a hazai kispad a fogást ellenfelén. Hiába osztott ki a lefújásig összesen 15 gólpasszt a Drahos-Szögi páros, az alacsonyabb szerkezet elleni munka csak helyenként hozott igazi előnyt. Timkó és Lippai belső kosarai látványosak voltak, ám az ellenfél féildőben is előrébb tartott (45-48).

A fordulást követő negyed finoman szólva sem a MEAFC eredményességéről szólt. A vendégek rengeteg büntetőhöz jutottak és ezeket kihasználva nagyobb előnyre tehettek szert. A mérkőzésen a Miskolc csupán 16 alkalommal dobhatott büntetőt, míg a pécsiek 36-szor kísérletezhettek a vonal mögül (61-75).

A hazai szurkolók akkor sem adták fel, amikor Berkics triplája után majd húsz pont volt a felek között (61-78), és tovább bíztatták csapatukat. Lippai és Szögi pontjai ébresztőt fújtak, majd négy perccel a vége előtt Drahos vette hátára csapatát. A miskolciak irányítója zsinórban dobott 4 triplát, amelyek hatására 70-81-ről egészen 84-86-ra zárkózott a MEAFC. Drahos kipontozódása után Takács ziccerrel egyenlített, ám a pécsiek triplával fejezték be támadásukat. A döntetlen elmaradt, folytatás jövő vasárnap Pécsett (89-92).

Férfi kosárlabda NB I/B Piros csoport, rájátszás az 5-8. helyért, 1. mérkőzés

MEAFC – Pécsi VSK-Kronosz Kiadó 89-92 (23-25, 22-23, 16-27, 28-17)

Miskolc, 200 néző. V.: Válé, Nagy, Sentényi.

MEAFC: Szögi (18/12), Drahos (18/15), Homoki (5), Takács (11/9), Béres (6). Csere: Cole-Brinson (2), Timkó (9), Lippai (13), Orliczki M. (-), Kopasz (3), Szojka (4). Vezetőedző: Walke Károly.

Pécs: Bíró (5), Krnjajski (20/6), Popgyákunik (15/9), Demeter (20), Kővágó-Laska (9). Csere: Berkics (15/9), Popadic (4/3), Benke (2), Mándity (2). Edző: Juhász Olivér.

Walke Károly, vezetőedző: Nehezen tudtuk felvenni a mérkőzés ritmusunkat, melybe időnként érthetetlen hibák csúsztak. A mérkőzés végén Drahos Gábor extra hárompontosaival minimalizáltuk a különbséget, ezzel egy jó idegenbeli teljesítmény mellett életben maradtak a reményeink az 5. hely megszerzésére.

