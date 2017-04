MEAFC: a sportcsarnokban a Győrrel

Az előző hét végén befejeződött a másodosztályú, B csoportos férfikosárlabda-bajnokság alapszakasza. Megyénk két együttese, a Miskolci EAFC, valamint a Tiszaújvárosi Phoe­nix KK a Keleti csoportban küzdött a pontokért, a minél jobb pozícióért, végül az egyetemisták a második, míg a Tisza-partiak a hatodik helyet szerezték meg.

Szombaton kezdik

A MEAFC azzal, hogy a felső négyesben végzett, jogot szerzett arra, hogy pályaelőnnyel negyeddöntőzzön, méghozzá a Nyugati csoport harmadikjával, az Agrofeed Széchenyi Egyetem Győri KC-vel. A győriek kerete jól csengő nevekből áll, hiszen Gombás, Kovács, Puszta, Ruják és Nárai is belekóstolt korábban az „A” csoport légkörébe. Csapatuk a bajnokságban is remekül teljesített, úgy zárták 17/5-tel az alapszakaszt, hogy az utolsó fordulóban – igaz, már tét nélkül, de – megszakították a listavezető Veszprém 19 meccse tartó sikerszériáját. A házigazda MEAFC is jó formában várja a találkozót, Drahosék nem titkoltan éremmel szeretnék még emlékezetesebbé tenni idei szezonjukat. A negyeddöntő az egyik fél második győzelméig tart, az első találkozó szombaton 16.30-kor kezdődik a miskolci városi sportcsarnokban, a mérkőzésre a belépés ingyenes. A másik két játéknap: április 13., csütörtök, 18.00., illetve ha szükséges harmadik meccs, akkor április 23-án, vasárnap 17 órától ismét összecsapnak a felek Miskolcon. A párharcok győztesei az elődöntőben, a vesztesek az 5–8. helyért folytatják majd a küzdelmet.

Vagy az elsőt, vagy utána

Az újvárosiak szintén két nyert összecsapásig kezdik a PVSK-Kronosz Kiadó elleni ütközetet. Az első felvonás szombati időpontja a vendég baranyaiaknak nem felelt meg, így kedden délben még nem lehetett pontosan tudni ezen mérkőzésnek a kezdetét. A második menetet április 13-án 19.15-től bonyolítják le Pécsett, s amennyiben szükséges, akkor április 21-én a csapatok újra összecsapnak Tiszaújvárosban. A szövetség, az MKOSZ korábban már a bajnokság átszervezése mellett döntött, így a 2017/2018-as NB I/B-s küzdelemsorozat csak egy csoportban (B1) zajlik majd, 14 alakulattal. A újvárosiaknak tehát harcolniuk kell a részvételért, ha a PVSK-n túljutnak, már elérik ezt a célt, ha viszont nem, akkor az utána következő párharcot kell mindenképpen hozniuk a jövő szezonbeli másodosztályú tagságért.

Így folytatják

Párosítások az 1–8. helyért (negyeddöntők)

DEAC Kamilla Gyógyfürdő – MTK Törökbálint

Miskolci EAFC – Agrofeed Széchenyi Egyetem Győri KC

OSE Lions – Nyíregyháza Blue Sharks

HOYA-Pannon Egyetem Veszprém – Vásárhelyi Kosársuli

Párosítások a 9–16. helyért

Budapesti Honvéd SE – Motax-Pápai KC

Tiszaújvárosi Phoenix KK – PVSK-Kronosz Kiadó

Calle Pubfood Békés – Bonyhádi KSE

Nagykőrösi Sólymok KE – Tehetséges Fiatalok-Budapest

