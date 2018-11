Mátyus Lili és Lehmann Csongor

A 2018-os teljesítménye alapján az országos kategóriában Lehmann Csongor, míg a Tiszaújvárosi Triatlon Klub fiataljai közül Mátyus Lili érdemelte ki az Ifj. Márkus Gábor Alapítvány a Magyar Triatlonsportért (IMG) pályázati nyerteseinek járó emlékplakettet és a vele járó anyagi támogatást. Az alapítók és a kuratórium tagjai tegnap Tiszaújvárosban, a Scarpa Étteremben megtartott díjátadón ismerték el az idei évben legsikeresebbnek ítélt két tehetséges sportoló eredményeit.

Azzal a céllal

A vétlen közlekedési balesetben 23 éves korában elhunyt kiváló tiszaújvárosi triatlonos, ifj. Márkus Gábor emlékének ápolására 1999-ben létrehozott alapítvány azzal a céllal létesült, hogy elősegítse és támogassa a magyar triatlonsport fejlődését, népszerűséget, munkáját, továbbá hogy biztosítsa a tiszaújvárosi triatlon ifjú tehetségeinek felkarolását. A célkitűzésnek megfelelően az alapítvány pályázati úton nyújt segítséget a 23 éves, vagy ennél fiatalabb triatlon versenyzőknek, akik az adott évi versenyciklusban a legeredményesebben teljesítettek. A díjátadó résztvevőit, köztük dr. Fülöp Györgyöt, Tiszaújváros alpolgármesterét, dr. Bátorfi Bélát, a Magyar Triatlon Szövetség (MTSZ) elnökét, dr. Székely Mózest, az MTSZ alelnökét, a Magyar Egyetemi-, Főiskolai Sportszövetség (MEFS) főtitkárát és Lehmann Tibort, az MTSZ szakmai alelnökét Péter Attila kuratóriumi tag üdvözölte.

Kisfilm

A névadóról, a sportág ötkarikás bemutatkozását jelentő 2000-es Sydney-i olimpiai indulásra is esélyes tiszaújvárosi sportemberről készült kisfilmből azok is megismerhették Ifj. Márkus Gábor példaértékű sportolói és emberi tulajdonságait, akik életkoruknál, vagy egyéb oknál fogva ezt eddig nem tehették meg.

Ezt követően Márkus Gergely, a kuratórium elnöke foglalta össze a mögöttünk álló esztendőt.

– Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a magyar triatlon sikeres szezonjához kuratóriumunk munkája, támogatása is hozzájárult – fogalmazott a Nemzetközi Triatlon Szövetség (ITU) sportigazgatója. – Idén is elsőként kell köszönetet mondanunk legnagyobb támogatónknak, Tiszaújváros önkormányzatának, külön kiemelve Bráz György polgármestert és dr. Fülöp György alpolgármestert, akik ezúttal is mellénk álltak. További egyéni támogatók segítségére is számíthattunk, az adó 1%-ából is szép összeget kaptunk. Mindennek tudható be, hogy idén jelentős mértékben növelni tudtuk a támogatások mértékét, konkrétan az országos díjazottnak nettó 500 ezer, míg a klubos díjazottnak nettó 200 ezer forintot utaltunk a számlájára. Ami a pályázatok értékelését illeti, ezúttal is nehéz helyzetben voltunk, mert az országos kategóriára érkezett 7 pályázó közül egy másik évben akár több befutó is lehetett volna. Idén azonban a világbajnoki cím nálunk is mindent vitt. A két díjazottnál azt is figyelembe vettük, hogy mennyire gondolkodnak hasonlóképpen a sportágról, a sportolásról, az életről, mint Gábor bátyám. Úgy érzem jól döntöttünk.

Az országos kategóriában nyertesnek járó díjat Máli János kuratóriumi tag adta át a Tiszaújvárosi Triatlon Klub saját nevelésű junior világbajnokának, Lehmann Csongornak.

Köszönet

– A kuratóriumnak, az alapítóknak szeretném megköszönni, hogy létrehozták, fenntartották ezt az alapítványt – mondta Lehmann Csongor. – A családom mellett hatalmas köszönet jár edzőimnek, akik hajnalban a medence partján, hosszú órákon át a kerékpározás közben és sok-sok ideig a futótréningeken segítettek, segítenek nekem. A jó felkészülésem, a sikereim nem jöhettek volna létre kiváló edzőpartnereim, közülük is elsőként bátyám, Bence közreműködése nélkül. Most kerültem fel harmadszor a díjazottak sorába, remélem még párszor „odaérhetek”!

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolói közül idén Mátyus Lilit találta a díjra legméltóbbnak a testület, melynek tagja, Szűcs István adta át az emlékplakettet.

– Nagyon sokat jelent számomra ez az elismerés, ez a díj! – mondta Mátyus Lili. – Olyan inspirációt ad nekem, hogy a jövőben is keményen dolgozzak. Remélve azt, hogy tovább fejlődhetek és elérhetem céljaimat. Szeretnék köszönetet mondani edzőimnek és persze a szüleimnek is, akik mindig ott voltak mellettem!

SZIS

A díjazottak

Az országos díjazott

Lehmann Csongor

Mezei futó Diákolimpia országos döntő: 3.hely

Triatlon Klub Csapat OB, Tiszaújváros: 1.hely

Sprint OB, Baja: 1. hely (junior)

ETU Triatlon Európa Kupa, Olsztyn: 1.hely (elit)

Triathlon-Bundesliga, Kraichgau: 2.hely (elit)

ITU Triathlon Világkupa, Tiszaújváros: döntős

Triathlon-Bundesliga, Tübingen: 11.hely (elit)

ETU Triatlon Európa Kupa, Székesfehérvár: 11.hely (elit)

ETU Triatlon Junior Európa Bajnokság, Tartu: 3.hely

ITU Triatlon Junior Világbajnokság, Gold Coast: 1.hely

A klubos díjazott

Mátyus Lili

Elit Triatlon EK, Székesfehérvár: 14. hely

Junior EK, Alanya: 3. hely

Junior EK, Tiszaújváros: 11. hely

Klubcsapat OB, elit: 1. hely

Váltó OB: 1. hely

