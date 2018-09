Mátyus Lili Ek-bronzot hozott Alanyából

A Tiszaújvárosi Triatlon Klub versenyzői közül Mátyus Lili bronzérmet nyert a junior lányoknál, Lehmann Bence pedig a top 10-ben, a 9. helyen zárt az elit férfiak között.

– Mátyus Lili jól kezdte a versenyt, a 750 méteres úszás után a 2. helyen indulhatott a depóba – tudtuk meg Lehmann Tibortól, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzőjétől. – A 20 kilométeres kerékpározás első felében Lili és két társa üldözte a magányos német szökevény lányt. A második váltásig nem jártak sikerrel, sőt pár másodperc előnnyel tették le a bringákat a nagyobb létszámú üldöző csoport előtt. Az 5 kilométeres futás során versenyzőnk a rendkívül meleg időjárásban is kiválóan teljesített, melynek jutalma a bronzérem volt. Ezzel a sikerrel igazán jól zárta a szezont, mely motivációt jelenthet számára a folytatásra.

Jól sikerült a depózás

Az elit kategóriás férfiak már olimpiai távon (1500 m úszás, 40 km kerékpározás, 10 km futás) mérték össze tudásukat.

– A 30 Celsius-fokos vízben nem lehetett nagy úszást produkálni, így a kerékpározást egy 25 fős boly kezdte meg elsőként, melyben ott volt nagyobbik fiam, Bence is. – folytatta Lehmann Tibor. – A váltás előtti utolsó körben még 6–7-en csatlakoztak a csoporthoz. Bencének jól sikerült a depózás, az erejét is remekül be tudta osztani a kánikulában, végig a 8-12. hely között haladt, miközben folyamatosan morzsolódtak le emberek, köztük riói olimpikonunk, a végén a 15. helyen zárt Tóth Tamás is. Fiam önbizalmának kifejezetten jót tett a hajrában megszerzett 9. hely. Reméljük, hogy az október 20–21-én, az izraeli Eilat-ban megrendezendő, várhatóan hasonlóan nagy meleggel kísért U23-as Európa-bajnokságon ott folytatja, ahol most abbahagyta!

