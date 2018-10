Matolcsy: Magyarország és a kelet-közép-európai régió híd Európa és Kína között

A rendezvényen bejelentették, hogy a kínai Fudan Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem közös MBA-képzést indít.

A jegybank elnöke a Shanghai Forum 2019 elnevezésű tanácskozás előkészítő eseményén kiemelte: a közös képzés során tehetséges, jól képzett szakembereket kívánnak kinevelni.

Ez a program is része annak a folyamatnak, amelynek során Magyarország, az MNB támogatja a kínai “Egy út, egy övezet” kezdeményezést, vagyis az Új selyemút megszületését – jelezte Matolcsy György.

Az MNB elnöke kiemelte: a magyar és a kínai egyetem közötti együttműködés egy újabb építőkockát jelent az Új selyemút kiépítésében.

A rendezvényen háromoldalú megállapodást írtak alá az MNB, a Budapesti Corvinus Egyetem és a sanghaji Fudan Egyetem vezetői.

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) parlamenti államtitkára rámutatott: a Kína és Magyarország közötti stratégiai partnerség új eleme ez a felsőoktatási együttműködés. A program elindítását még akkor jelentették be, amikor Orbán Viktor miniszterelnök Kínában tett látogatást – utalt rá a KKM államtitkára.

Magyar Levente arról is szólt, Magyarországon van már olyan általános iskola, ahol kínait oktatnak, ilyen középiskolát is hamarosan beindítunk, és erősödik a két ország együttműködése a felsőoktatás terén is.

Tuan Csie-long, a Kínai Népköztársaság Budapestre akkreditált nagykövete kiemelte: a két egyetem közötti együttműködést a Magyar Nemzeti Bank koordinálta, a mostani közös program magas szintre emeli a két, nemzetközileg is elismert egyetem közötti kapcsolatot. Jelezte: jövő évtől várhatóan közvetlen légijárat köti majd össze Shanghajt Budapesttel.

Pacsay-Tomassich Orsolya, az Emberi Erőforrások Minisztériuma nemzetközi ügyekért felelős államtitkára jelezte: a Fudan rangos kínai egyetem, amely olyan európai szakembereket akar képezni, akik ismerik Kína valós problémáit, és azokra valódi válaszokat kívánnak adni. Kiemelte: a magyar és a kínai felsőoktatás közötti szoros kapcsolatot mutatja az is, hogy egyre több kínai hallgató tanul magyar felsőoktatási intézmények kurzusain.

György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára rámutatott: a XXI. század az innováció, a technológia-váltás korszaka, ebben a folyamatban Kína, a kínai szakemberek kulcsszerepet játszanak. A két ország közötti hosszú évekre visszatekintő jó kapcsolatokat jelzi az is, hogy Magyarország volt az első állam, amely 1949-ben diplomáciai kapcsolatokra lépett a Kínai Népköztársasággal – emlékeztetett az államtitkár.

Csen Cse-min, a Fudan Egyetem alelnöke elmondta: a jövő évi Shanghaji Fórum a világ globális problémáival foglalkozik majd, várhatóan a rendezvény vendége lesz Matolcsy György, az MNB elnöke is.

Kiemelte: Magyarország az egyik első állam volt, amely felkarolta az “Egy út – egy övezet” kínai kezdeményezést. Hangsúlyozta: a mostani közös MBA-képzés az első olyan program, amelyet a Fudan Egyetem Kínán kívül indít.

Lánczi András, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora kiemelte: a kínai és az európai kultúra sokszor találkozott már, ez az új képzés is ennek a folyamatnak a része. Jelezte: a Fudan és a Corvinus közös képzési programja jövő tavasszal kezdődik el.

