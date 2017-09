CineFest – Péntektől a filmeké a főszerep a nemzetközi seregszemlén

Jirí Menzel Oscar-díjas cseh rendező és a Sörgyári capriccio című film legendás női főszereplője, Magdaléna Vásáryová szlovák színésznő lesz a díszvendége a pénteken kezdődő 14. Jameson CineFest Nemzetközi Filmfesztiválnak. Nem titok, ők ketten lesznek a filmfesztivál kitüntetettjei is: Jirí Menzel kapja a CineFest életműdíját, Magdaléna Vásáryová pedig a tavaly alapított Európai Mozi Nagykövete-díjat veheti át ma este.

Új élettel telnek meg…

A CineFest nyitórendezvénye péntek délután 5 órakor kezdődik a Művészetek Házában, majd a díjátadásokat követően, este 6 órától a Sörgyári capriccio vetítésével veszi kezdetét a szeptember 17-ig tartó rendezvény. A film egy cseh kisváros sörfőzdéjében játszódik, ahol az élet a megszokott mederben zajlik. Francin, a sörfőzde visszafogott és rendszerető, de pozícióját féltő gondnoka igyekszik mindent kézben tartani, sőt fejleszteni, míg életrevaló felesége, Maryska szinte gyermeki örömmel habzsolja az életet. Egy napon Francin bátyja, Pepin bácsi érkezik látogatóba, amitől a szürke hétköznapok új élettel telnek meg…

Hazai premier

A több mint egyhetes fesztivál a világ filmművészetének legfrissebb és legszínvonalasabb kínálatát hozza Miskolcra: olyan nagyjátékfilmeket, kisjátékfilmeket, dokumentum- és animációs filmeket, amelyeknek a fesztiválon lesz a magyarországi premierje. A szervezők célja az volt, hogy olyan filmeket lásson a közönség, amelyek a jelenlegi irányzatokat, a fiatal rendezőgeneráció legújabb kísérleteit mutatják be. A nagyjátékfilmes versenyprogramban például idén is olyan alkotásokat válogattak be, melyek megmutatják, mi történt a mozgóképes világban az elmúlt egy évben.

Két Bond-film

A versenyprogramon túl kapcsolódó programok is rendkívül sokszínűek lesznek. Például a közelmúltban elhunyt Roger Moore emlékére két filmet is bemutatnak a fesztiválon: A Szigorúan bizalmas és A kém, aki szeret engem címűt.

Klasszikus musicalek

A CineZsáner egy műfaji válogatása a fesztiválnak. Idén a filmmusicalre esett a választás. A sorozatban néhány olyan klasszikust igyekeznek majd bemutatni, amelyek annak idején Magyarországon is nagy sikert arattak. Ilyen lesz például a Hair, a Kabaré, a Jézus Krisztus szupersztár, vagy a Rocky Horror Picture Show. A szekcióban helyet kapott egy francia alkotás, A Rochefort-i kisasszonyok és egy magyar is, a Napfény a jégen.

