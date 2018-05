Matematika érettségi: „nem volt könnyű, de meg lehetett oldani”

Bár olyannal nem találkoztunk, aki hozzá sem tudott szagolni, sokakon fogott ki az utolsó három, logikára építő feladat.

A vizsgákat – a szokásoknak megfelelően – reggel nyolckor kezdték írni a végzősök.

Stábunk kedd délelőtt többször is járt a Miskolci Szakképzési Centrum Andrássy Gyula Gépipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában, ahol a diákokat faggattuk arról, hogy hogyan sikerült nekik a matek írásbeli. Igencsak vegyes válaszokat kaptunk.

Ludvig Levente például azt mondta, úgy érzi, az ő írásbelije jól sikerült. – Kitöltöttem korábban néhány korábbi tesztsort, én ezt annál könnyebbnek éreztem, aztán majd meglátjuk. Nekem főként a geometrikai feladatok okoztak kisebb nehézséget a többi az simán ment – fejtette ki.

Galovics Bernadette ennél óvatosabb volt, nem szeretne tippelni, de az biztos, hogy kihozta magából a maximumot. Az viszont csak később derül ki, hogy ez pontosan mire volt elég.

Mudri Alexandra megkönnyebbültek érkezett a bejárathoz, ahol kérdésünkre mondta, sokkal nehezebb feladatokra számított. – Nem tudnék kiemelni sem olyat feladatot ami nagyon ment, sem olyat, ami egyáltalán nem, én egy közepes eredményre számítok – tette hozzá.

A legviccesebb választ viszont Tóth Csaba adta, ezt szó szerint idézzük: „Én úgy fogalmaznék, hogy a matematika az olyan, mint egy szőrös állat. Ha tudjuk, hogy hogyan kell kifésülni a szőrét, akkor egész szép eredményt kapunk. De ha nem tudjuk a menetét, és beleragad a fésű, akkor nagyon ronda állat lesz.” Arra is kíváncsiak voltunk, az ő „matematika állata”, milyen lett. Természetesen erre is volt ötlete: -Az egyém jelenleg egy puli, aztán kíváncsi leszek arra, hogy spániel, vagy csivava lesz belőle javítás után – mondta.

Végül kanyarodjunk vissza a két reggel megszólaltatott sráchoz is, Krajnyák Szabolcsot és Vacsi Bálintot még reggel kérdeztük az érettségiről. Akkor – érthetően – mindketten feszültek voltak, de azt mondták, a felkészülési időszakban mindent megtettek a sikeres matek vizsgák érdekében.

Késő délelőtt már nyoma sem volt a reggeli vizsgadrukknak, Bálint valamivel fél tizenegy előtt végzett. Mint mondta, összességében számára nehéz volt az idei matek feladatsor. – „Kezdjük azzal, hogy meglepődve tapasztaltam, hogy az első rész egészen könnyű volt, ezekre korábban a felkészülés közben is „rágyúrtunk”. Viszont arra számítottam, és sajnos igazam is lehett, hogy a folytatásban ez a laza kezdet majd visszaüt. Így is lett, a második tesztsor feladati azok összetettsége és bonyolultsága miatt nem igazán mentek.”

Szabolcs viszont a rendelkezésre álló idő csaknem egészét kihasználta, tizenegy előtt kettő perccel jelent csak meg az Andrássy földszintjén. Ő viszont nehezebb feladatokra számított. – „Az első része a feladatsor könnyű volt, könnyen megoldható, kevesebb mint negyvenöt perc kellett rá. A második feladatsor első részében már volt egy kacifántosabb rész, amit jól át kellett gondolni, de az is megoldható volt. Az utolsó három feladat a logikára épült, ezek sokkal nehezebbek voltak, egyiket inkább ki is hagytam, a másik kettőt megoldottam, de azért el kellett rajtuk gondolkodni. Összességében azt mondanám, voltak benne nehézségek, de úgy, ahogy én csináltam, a lehető legtöbb idő kihasználással megoldható volt szerintem a vizsga, persze, ha készóültünk rá.”

Az idei írásbeli érettségik sora szerdán a történelemmel folytatódik.

– TÁ –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA