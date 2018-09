Máté-napi sokadalom Bükkábrányban

A rendezvény délután felvonulással kezdődött, a főtéren pedig ételek-italok, valamint műsor várta a helyieket. Felléptek az óvodások, voltak reneszánsz- és néptáncok, Szomolya, Sajóbábony, Mezőszemere és Bükkábrány csoportjai pedig népdalokat énekeltek. Koncertezett Koós János, Dékány Sarolta, illetve a Kifli zenekar.

Csipke, kiállítás…

Az idei esemény díszvendége Szomolya volt, így Szalai Szabolcs bükkábrányi polgármester köszöntője után Guczi István, Szomolya polgármestere mutatta be a település értékdíjakkal kitüntetett nevezetességeit. A szomolyaiak hoztak magukkal cseresznyepálinkájukból, bemutatták a rece csipkét, valamint kiállítást hoztak Homonnay Ági grafikáiból. A házigazdák ezúttal Mátyás királyra emlékező tárlatot rendeztek be a kiállítóházban. A Máté napi rendezvényen kőt­tes sütemények és pálinkák készítői is versenyeztek.

ÉM-TB

