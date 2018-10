Másokért futottak Miskolcon

Egy új mellkaskompressziós gép és ultrahang megvásárlását segítették mindazok, akik vasárnap részt vettek a Magyarországi Légimentésért Alapítvány által szervezett jótékonysági futáson és sétán. A „Fuss, hogy mások is túlélhessék!” elnevezésű programot a miskolci repülőtéren rendezték.

Négyszázan sétáltak

A nap kétszáz méteres közös sétával indult. A résztvevők sárga lufit tartottak a kezükben, mely a mentőhelikoptert szimbolizálta, hiszen az is sárga színű. Ezt követően a futók három-, öt- és tizenkét kilométeres távok közül választhattak. A kísérőprogramok részeként a helyes újraélesztés módját is elsajátíthatták az érdeklődők, de különböző szűrővizsgálatokon is részt vehettek a Vöröskereszt szervezésében.

Nagy Boglárka, az alapítvány alapítója lapunknak elmondta, hihetetlen összefogásról árulkodik a nevezők száma. A sétára több mint százan jelentkeztek, de iskoláktól és óvodáktól is kaptak visszajelzéseket, így közel 400-an sétáltak lufikkal a kezükben. A futáson pedig több mint 430-an vettek részt.



Nagy Boglárka, főszervező Fotó: Bujdos Tibor

A főszervező hozzátette: A két gép nagyban segítené a légimentők munkáját, hiszen az emberi erő is véges, és a mellkaskompresszió nagyon nagy erőt vesz ki az újraélesztést végző személyből. Talán ennél is fontosabb az, hogy a kézi mellkaskompresszió közben nem lehet szállítani a beteget, a beszerzendő géppel viszont igen, márpedig életveszély esetén minden másodperc számít.

Négyessy Brigitta segítőként és futóként is részt vett a jótékonysági programban. Mint fogalmazott csodálatos dolog, ha a sport és az életmentés összekapcsolódik. Évek óta jó kapcsolatot ápol az alapítvánnyal, szívesen segítette az előkészületekben.

– Amikor Boglárka megkeresett az ötletével, hogy jótékonysági futást szeretne rendezni, nem is volt kérdés, hogy az ügy mellé állok. Segítettem összeállítani a rajtcsomagokat, majd bejártuk a pályát, hogy kiderüljön, mi a legoptimálisabb útvonal a futáshoz. Segíteni mindig jó, és ha ezt a sport segítségével tehetjük, akkor két jó ügyet is szolgálunk. A nemes cél összehoz bennünket, kapcsolatok és jó közösségek alakulnak ki általa. Ebben mindenképpen részt szerettem volna venni – fogalmazott Brigitta.

ÉM-HE

