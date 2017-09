Másodszor is vigasságok Miskolcon

A tavalyi sulikezdő családi nap sikerén felbuzdulva Hollósy András képviselőtársammal elhatároztuk, hogy idén is megrendezzük az eseményt a József utcai ifjúsági sportpályán – mondta a helyszínen a tegnapi sajtótájékoztatón Hubay György területi önkormányzati képviselő. – Nem titok, szeretnénk hagyományt teremteni az eseményből, ahová a Győri kapuiak mellett várjuk a város más részén élőket is. Azokat, akik szeretnének részt venni egy jó hangulatú családi és sportrendezvényen.

Elhangzott: bizonyosan érdeklődésre tart majd számot a tűzoltóság és a kommandósok bemutatója, de láthatóak lesznek a Spider Speciális Mentőcsoport tagjai is Lehócz­ki László vezetésével. De tánccsoportok és zenekarok is fellépnek a sportbemutatók mellett.

Flórusz János, a Miskolci Judo Club elnöke arról beszélt először, hogy „ők” is, a klubjuk is a Győri kapuban van.

– Itt vagyunk pár 100 méterre. Szeretnénk, hogy a bemutatónk után a judo alapjaival is megismerkednének a nézők – mondta. – A bemutató időtartamára terveink szerint Gercsák Szabina is csatlakozik hozzánk. Fontos az is, hogy a bővítés és megújulás előtt judotermünk helyi gyerekekkel teljen majd meg.

– Több mint 20 ezer ember él a Győri kapuban, és egyre több igény van hasonló rendezvényekre – tette hozzá végezetül a harmadik házigazda, Hollósy András területi önkormányzati képviselő.

