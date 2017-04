Másfél milliárdból épül tornaterem, tanuszoda is Miskolcon

Az elmúlt 20 év legjelentősebb miskolci iskolafejlesztései közé sorolta Csöbör Katalin kormánypárti országgyűlési képviselő azt, hogy összesen 1,5 milliárd forint támogatásban részesül a miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon és a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium. Az országgyűlési képviselő méltatta az egyházi köznevelési intézményekben zajló munkát, kiemelve a lelki nevelés fontosságát.

Emelkedett az egyházi iskolákban tanulók száma. Soltész Miklós

Ma már 210 ezren

– Az elmúlt időszakban emelkedett az egyházi iskolákban tanulók száma, ma már 210 ezer gyerek valamelyik egyház által működtetett köznevelési intézménybe jár – ezt már Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár mondta hétfőn Miskolcon. Hangsúlyozta: éppen ezért fontos a kormány számára, hogy ezek az intézmények megújuljanak, bővüljenek. Az államtitkár ismertette: a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 947 millió forintot, míg a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium 567 millió forint támogatásban részesült.

– A kormány számít az egyház által fenntartott köznevelési intézményekre – ezt Schanda Tamás, az európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár mondta. – Az elmúlt években megnőtt a szerepük az oktatásban, miközben vannak olyan intézmények, ahol az állapotok nem megfelelőek a korszerű munkához. Éppen ezért 14,4 milliárd forint fejlesztési pénzt kap 23 egyházi köznevelési intézmény. Az államtitkár felsorolta, hogy az elnyert támogatást tantermek, közösségi terek fejlesztésére, bővítésére, akadálymentesítésére fordíthatják az intézmények.

Akadálymentesítésre is

A két miskolci gimnázium közel 1,5 milliárd forintot kapott, a beruházások befejezésére pedig 48 hónapjuk van az intézményeknek. Ábrám Tibor, a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon igazgatója elmondta, náluk a tornaterem újul meg, akadálymentesítik az épületet, és tanuszoda is épül. P. Holzinger Ferenc, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium igazgatója pedig arról számolt be: intézményükben kémia-, fizikatanterem kerül kialakításra, a közösségi terük is megújul, valamint gépészeti fejlesztések lesznek.

