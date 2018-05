Másfél méter távolság a tartós barátság alapja

Magyarországon minden esztendőben több olyan, kerékpárral közlekedő ember hal meg, akit olyan, őt előző gépjármű sodor el, amelynek a vezetője rosszul választja meg az előzési oldaltávolságot.

Még gyakoribb az olyan elsodrás, amely – szerencsére – nem jár személyi sérüléssel. Mindennapos szinte az olyan eset, amikor az előzés ugyan baleset nélkül végződik, de ehhez a kerékpárral közlekedőknek korrigálnia kell.

Ma a kerékpárhasználat terjedésének egyik legnagyobb gátja az attól való félelem, hogy a kerékpározó embert az őt előző gépjármű elsodorja, leszorítja az útról…

A bécsi egyezmény jegyében

A Bécsi Közúti Közlekedési Egyezmény megfogalmazása szerint: „A járművezetőknek különös figyelmet kell fordítani a legvédtelenebb úthasználókra, úgymint a gyalogosokra, kerékpárosokra és főleg a gyerekekre, az idős és mozgáskorlátozott személyekre”.

Mindezek jegyében a Kerékpáros Miskolc Egyesület kezdeményezésére egy, az egész megye területét lefedő – elsősorban a kerékpárosokat óvó – közlekedésbiztonsági kampány kezdődött el a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Baleset-megelőzési Bizottság, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Intézet, az Észak-Magyarországi Közlekedési Központ Zrt., a Magyar Közút Nzrt. és az MVK Zrt. támogatásával.

Az oldaltávolság érdekében

A kampánnyal – főként – azt szeretnék tudatosítani a közlekedőkben, elsősorban a gépjárművek vezetőiben, hogy kerékpár előzésekor minden esetben tartsanak legalább másfél méteres oldaltávolságot. Amennyiben a szomszédos forgalmi sáv szabad, akkor érdemes teljes sávváltással előzni a kerékpárost, növelve ezzel a biztonságot.

A kampány keretében a miskolci helyi-, illetve a megyei helyközi- és távolságiautó­busz-forgalomban közeledő járművek hátsó részén a másfél méter oldaltávolságot hirdető transzparenseket helyeznek el az autósok figyelmének felhívása végett. A Magyar Közút megyei igazgatósága a későbbiekben négy óriás transzparenst helyez ki a megye különböző, nagy forgalmú pontjain.

A biztonságos előzésről

Az előzést csak akkor szabad megkezdeni, ha az előző gépjárműnek lesz elég ideje és helye a sávjába visszatérni. Ha hirtelen vág be az autós a megelőzött kerékpár elé, nemcsak megijeszti a kerékpárost, hanem balesetet is okozhat. Ha a szembejövő forgalom vagy az út szűkössége miatt nincs elég hely az előzésre, türelemre van szükség. Nem szabad a kerékpárra tapadni, olyan követési távolságot kell betartani, amely nem ijeszti meg a kerékpárost. Már az is szabálysértés, ha az előző gépjármű megijeszti az előzött kerékpár vezetőjét.

