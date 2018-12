Más menetrend szerint utazunk karácsonykor

A jégpalotára az szállhat fel, aki érvényes jeggyel, bérlettel, illetve utazásra jogosító okmánnyal rendelkezik. Így hétfőn is, amikor szombati menetrend szerint közlekedik. A december 24-i menetrendről a vállalat honlapján lehet információkhoz jutni, így azt is meg lehet tudni, hogy az éjféli misék végéhez igazítva mely járatokat közlekedtetik, hogy segítsék az utasok hazajutását a késői órákban. December 25 és 26-án vasárnapi menetrend szerint járnak a villamosok – így az adventi is – és az autóbuszok, az ingyenes áruházi és a 44-es járat nem közlekedik. Karácsonykor a 7-es és 21-es autóbusz sem érinti az áruházakat.

Távolsági busz és vonat

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a járatait hétfőn szabadnapi, 25-én munkaszüneti nap szerinti, míg 26-án a hét első tanszünetes munkanapját megelőző munkaszüneti nap szerinti menetrend szerint közlekedteti.

December 24-én és 25-én az ünnepnapi, 26-án a vasárnapi közlekedési rend szerint járnak a vonatok, tájékoztatott a MÁV-csoport. A könnyebb eljutás érdekében mentesítő vonatok is indulnak, az InterCitykhez pedig plusz kocsikat kapcsol a va­súttársaság.

