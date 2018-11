Más kávéházba megy az Aluinvent-DVTK

A női kosárlabda NB I 7. fordulójában szombaton 16.00-tól a fővárosban ELTE-BEAC Újbuda – Aluinvent-DVTK meccset rendeznek. A vendégek a mostani bajnokit megelőző négy hétben hét meccset játszottak, ez lesz a nyolcadik, a hétközi nemzetközi kupamérkőzésekkel dúsított programjukban. A diósgyőri kosarasok csütörtökön érkeztek haza az olaszországi Velencéből, ahol szerdán este az idei Európa Kupa-sorozat 3. fordulójában, az első vereségüket szenvedték el. A Reyer Venezia 92-75-ös sikere egy öt meccses győzelmi széria végére tett pontot a piros-fehéreknél, de szakvezetőjük ennek ellenére jó hangulatban válaszolt arra a kérdésünkre, hogy mennyire tartotta szem előtt csapatának a BEAC elleni bajnokiját a szerdai rotálás során.

Képesek rá

– Szerdán nem kimondottan tudatos rotációról volt szó, hanem arról, hogy meccs­ről meccsre azért kapnak több percet azok, akik eddig kevesebbet játszottak, mert kezdenek ráérezni arra, amire szükség van, egyre inkább képesek hozni azt az agresszív játékstílust, azt az alázatos védőmunkát, amit a keret minden tagjától várok. Vagyis nem jutalompercek voltak ezek, hanem járandóság, mert megdolgoztak azért, hogy a pályán legyenek. Remélem, minél több lehetőséghez jutnak majd a jövőben, ez elsősorban rajtuk múlik, és nem utolsósorban ez a csapat érdeke is – jelentette ki Cziczás László, az Aluinvent-DVTK vezetőedzője, aki a Velence elleni meccsről is beszélt: – Egy vereség sosem öröm, de azt tudni kell, hogy az olasz csapat a keretét az Euroligára rakta össze, nagyon magasan jegyzett külföldi játékosaik vannak, akik közül a negyedik számú légiósnak tartott Goree rendkívül motiváltan játszott, és ott volt Anderson is, aki a triplavonal mögül kiemelkedő dobószázalékra volt képes. Voltak hibáink ezen a napon, és talán játszhattunk volna szorosabb meccset, hiszen az első két negyedben partiban tudtunk velük lenni, de végül a már említett két extra egyéni teljesítmény miatt alulmaradtunk. De a lényeg, hogy hazatértünk épségben, egészségben, sérülésmentesen.

Akkor lesz igazán

Arra a felvetésünkre, hogy nagyon más lesz a mostani ellenfelünk ahhoz képest, mint amilyen a szerdai volt, így felelt Cziczás László:

– Más kávéház lesz. Velencében nagy agresszivitást kaptunk, azért, hogy egyáltalán passzolni tudjunk nagyon meg kellett szenvedni, hogy a dobóhelyzetek kialakításáról már ne is beszéljek. Nem becsüljük le a BEAC-ot, ez egy másik mérkőzés lesz, és bár sok ezer kilométert utaztunk az elmúlt hetekben, de nyerni akarunk. A bajnokságban a riválisaink a Pécs, a Zalaegerszeg és a Győr elleni mérkőzéseket sikerült megnyernünk, de ezeknek a győzelmeknek akkor lesz igazán nagy jelentőségük, ha az alsóházba tartozó csapatok elleni meccseket, mint amilyen ez a mostani, hozni tudjuk.

BCS

Szabó F. is bekerült

A jövő héttől az Európa-bajnoki selejtezőkre készülő magyar női kosárlabda válogatott keretében változás történt. Mivel Simon Zsófia megsérült, és nem tud részt venni a munkában, így Székely Norbert szövetségi kapitány az Aluinvent-DVTK játékosát, Szabó Fannit hívta be helyette. Ez egyben azt is jelenti, hogy Katona Szidóniával együtt két diósgyőri kosaras léphet pályára a november 17-i albánok, és a november 21-i oroszok elleni idegenbeli mérkőzéseken.

Kosárlabda: jegyzőkönyv

1. Sopron Basket 7 7 – 593-397 14

2. Zalaegerszegi TE NKK 8 5 3 582-554 13

3. AKSC Szekszárd 7 5 2 495-407 12

4. PEAC-Pécs 7 5 2 525-445 12

5. Aluinvent DVTK 6 4 2 458-410 10

6. NKE-Csata 5 4 1 369-320 9

7. CMB Cargo UNI Győr 6 2 4 443-415 8

8. VBW CEKK Cegléd 6 1 5 369-464 7

9. PINKK-Pécsi 424 5 1 4 322-419 6

10. ELTE-BEAC Újbuda 5 1 4 317-438 6

11. Vasas Akadémia 4 – 4 257-333 4

12. MTK-Budapest 4 – 4 196-324 4

