Martonyi mehetne, de inkább marad

Az észak-borsodi pontvadászaton csak az utolsó előtti fordulóban dőlt el az aranyérem sorsa. A 25. forduló keretében Martonyi együttese a Jákfalvát fogadta és a bajnoki döntőnek kinevezett mérkőzésen 2–1-re nyert. Ekkor 4 pontra növelte az előnyét, így az utolsó forduló eredményétől függetlenül kiharcolta az aranyérmet és a vele járó megyei II. osztályú szereplés jogát.

A falu hírnevéért

A pontvadászat egyébként ádáz küzdelmet hozott, a bajnok 51, a második pedig 50 pontot gyűjtött, a harmadik Borsodszentgyörgy pedig a maga 41 pontjával már nem rúgott labdába.

– Egyetlen szóval sem mondtuk ki, hogy a bajnokság megnyerése a célunk – kezdte Vécsei István klubelnök, aki „mellesleg” tíz esztendeje a település polgármestere. – Nem akartunk felesleges terhet rakni a fiúk vállára, de azt is figyelembe vettük, hogy Martonyiban bejelentetten csak négyszázharmincan, életvitelszerűen viszont csak háromszázötvenen laknak. Csak azt kértük, hogy szerepeljenek minél jobban, futballozzanak Martonyiért, öregbítsék a falu hírnevét. Azért bizonyultunk a legjobbnak, mert akaratunkkal és kitartásunkkal kiemelkedtünk a mezőnyből. Mi az utolsó pillanatig küzdöttünk, a meccseinket még akkor sem adtuk fel, amikor ellenfelünk már 3–0-ra vezetett, hanem mentünk előre és ezt az ­összecsapást sem veszítettük el, 3–3-ra alakítottuk az állást. A 27 esztendős átlagéletkorú társaság fele helybeli, ők hozzánk kötődnek,

panaszunk azonban nem lehetett a környékbeliekre sem.

Megoldhatatlan

A Martonyi Sportegyesületet 1982-ben alakították, a felnőtt csapatnak a mostani lehetett volna az első megyei kettes szereplése, ez azonban nem valósul meg. Az okokat a község elöljárója ezekkel a szavakkal ecsetelte:

– A megyei három és kettő között nagy űr tátong még akkor is, ha amatőr vonalakról beszélünk. Nevezésünket nem küldtük el, maradunk a jelenlegi osztályban. Aki azt hiszi, hogy a pénzhiány miatt hoztunk negatív döntést, téved. Nem ezen múlt, hanem elsősorban a logisztikán és a gyerekhiányon. A felnőttek „összetrombitálása”, utaztatása megoldhatatlan logisztikai feladatot okozott volna, a tartalék-, vagy az U19-es utánpótláscsapat kötelező életre hívását pedig a játékoshiány gátolta. Mivel a „mulasztásra” nem kaptunk engedélyt, tudomásul kellett vennünk a megváltoztathatatlan tényt: itt a faluban, de még a környéken sincs egy csapatra elegendő fiatalember. Arra pedig nincs módunk, hogy az őszi és a tavaszi idényben harminc találkozóra innen-onnan vegyünk kölcsön fiatalokat, az igencsak hátrányos demográfiai adatokkal nem kezdhetünk semmit. Pedig a tárgyi feltételeink megfelelőek: jó a pályánk, a klubházunk is megüti a színvonalat, ráadásul a lelátón száz néző foglalhat helyet. Összeültünk, mérlegeltünk, számba vettük a várható nehézségeket, ezért szomorú szívvel, de arról értesítettük a Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságát, hogy a Martonyi SE-t ne osszák be a második vonal Északi csoportjába. Azt nem tudhatjuk, hogy mit hoz majd a jövő, nekünk viszont a jelenre kellett gondoltunk, a bajnokság közbeni esetleges visszalépés ugyanis rossz fényt vetett volna ránk.

A bajnokcsapat

Kapusok: Dienes Pál, Vicsics Attila.

Védők: Dienes Dávid, Barnóczki Gábor, Vécsei Dávid, Deli Tibor, Konyha Gábor, Gyöngyösi János, Kalász Endre.

Középpályások: Szegedi Dávid, Boda Dávid, Szabó Bence, Szatmári Zoltán, Orosz Ferenc, Bede Péter, Brahaj Syle.

Támadók: Petránszki Péter, Kálló Alex, Káló József, Tóth Dávid.

Edző: Vécsei István. Elnök: Vécsei Vilmos. Klubtitkár: Kondi István.

Technikai segítő: Drencsán Dorottya, id. Kalo László.

