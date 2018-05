Mars-járó és labdázó robotok versenyeztek Miskolcon

A 13. Magyar Alkalmazott Mérnöki Tudományok Versenye – Magyarok a Marson című robotépítő versenyre rekord mennyiségű, összesen harminchét csapat nevezett be, köztük többen a határon túlról. A háromnapos rendezvény hivatalos megnyitója szombaton 9 órakor volt, – értesültünk Pintér Judit egyetemi adjunktustól, aki a rendezvényt a Gépészmérnök Kar Automatizálási és Infokommunikációs Intézete megbízásából fogta össze.

„Alapvetően villamosmérnök hallgatók jelentkeztek, de több középiskolás csapatot is várunk. 10 órától nyitott a lehetőség, bár a kisebbek valószínű később érkeznek és az éjszaka folyamán is építenek majd. „Régi motoros” kategóriában pedig olyan csapatok neveztek, akik volt egyetemisták, de már valamilyen cégnél dolgoznak. Holnap a megnyitó ünnepség után kezdődnek el a körmérkőzések és délután négyig tartanak. Lesz közben egy intervizor robotbemutató és készülünk egy meglepetésrobottal is. Ezt követően jön egy csapat, amely méretesebb Mars-járókat épít majd. A részvétel teljesen ingyenes és az értékelés pontozás alapján fog történni. Létrehoztunk egy díjalapot, amit majd a pontok arányában osztunk szét a nyertesek között. A több százezer forint értékű összeget támogatók adományaiból gyűjtöttük össze” – foglalta ­össze a szervező.

Távirányítós robotautók

Kiss Dávid egyetemi oktató, aki már egy kész robotautóval érkezett, a versenyfeladatokról beszélt portálunknak:

„A csapatoknak az a dolga, hogy egy hatkerekű robotot építsenek komplett vezérléssel ellátva. Kell hozzá egy távirányító és valami, ami fogadja a jeleket és irányítja a robotot. Az egységcsomagban, amit ma kapnak meg a csapatok, van néhány alkatrész, viszont magát az irányító egységet nekik kell biztosítani. Aztán a robottal egy akadálypályán kell végigmenni és a csapat színének megfelelő lufit kidurrantani az adott pontokon” – mondta.

Marsi környezetre modelleztek

A legkorábban érkezett versenyzők jórészt a Miskolci Egyetem hallgatói és oktatói közül kerültek ki. Hudák Dániel mechatronikai mérnök még alkatrészeket készített korán reggel is.

„A verseny onnan kapta a nevét, hogy marsi környezetre modellezzük a robotokat, ezért az autókon nincs burkolat. Mi egy terepjárót terveztünk, aminek a váza 3D nyomtatással készült. Történt egy kis malőr, ma még forgácsolnom kellett, mert a rudakat a tűrés miatt nem tudtam beletuszkolni a furatokba.” – mesélte a mérnök hallgató.

Háziállat robotok

Bartók Roland egyetemi tanársegéd képes a robotokat kutya, vagy macska viselkedésre beprogramozni. Most egy olyan autót hozott, amely a kötelező feladatokon túl labdázik is, – erről kérdeztük.

„Robotika témában több kutatás folyik, ilyen az etorobotika. A robotnak különböző viselkedésmódokat lehet megadni, mondjuk, hogy úgy mozogjon, mint egy élőlény. A versenyautónkra egy olyan viselkedési alapú programot írtunk, amely képessé teszi, hogy egy tárgyat kövessen, vagy labdázzon.”

Elég ismerni a számokat

Boleraczki Miklós gépészmérnök és mérnök informatikus, a SCIO Robotics Kft. ügyvezetője képviselte a cégeket a délelőtti órákban. A robotika ágazat jelentőségére hívta föl a figyelmet.

„Mi főként az Edison robotok forgalmazásával foglalkozunk, amiről azt kell tudni, hogy egy ausztrál fejlesztés és kifejezetten programozásoktatásra találták ki gyerekek számára. Ezek olyan, részben Lego elemekből készült mozgó kisautók, amelyek képesek érzékelni a távolságot, a fényt és vonalat tudnak követni. Háromféle programozási környezet van hozzájuk, a legegyszerűbbhöz még olvasni sem kell tudni, elég csak a számokat ismerni. A robotikát a nyelvtanuláshoz tudnám hasonlítani, egyelőre nem muszáj érteni hozzá, viszont aki minél kisebb korban megismeri, az sokkal nagyobb előnnyel indul, akár a továbbtanulási lehetőségeket tekintve, akár a munkaerőpiacon.” – summázta az ügyvezető.

