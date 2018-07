Mariana-árok-mélység – mondja a kisfiával sétáló művész

Úthibák, akadályok, kátyúk, bevehetetlen emelkedők, veszélyes lépcsők, hepehupás járdák és még hosszan sorolhatnánk, mi mindenre igyekszik fotókkal és keserű humorral átitatott írásaival felhívni az illetékesek figyelmét Harsányi Attila a világhálón. A Miskolcon élő színész kisgyermekes apukaként szembesül nap mint nap azzal, mennyire nehéz babakocsival vagy kerekesszékkel közlekedni a borsodi megyeszékhelyen. Eldöntötte, bejárja és baba­perspektívából kielemzi az egész települést.

Egymást követik közösségi oldalán a csípős stílusú, ironikus bejegyzések, melyekben rávilágít, a Hősök tere balesetveszélyes a Búza téri aluljárót, pedig lehetetlen kerekes segédeszközökkel használni.

Mély szakadékok

Mindenféle konzultációk helyett ajánlatos lenne inkább Miskolc városát babakocsibaráttá tenni, hátha nagyobb kedve lenne a polgároknak a családalapításhoz. Illene megszüntetni azokat a „Mariana-árok-mélységeket”, amik a járda szegélye és az úttest között tátonganak. Néhol ezek a „szakadékok” elérik akár a 20 centimétert is… A buszról való le- és felszállásról már beszélni sem érdemes. Ajánlom Miskolc városvezetésének a Minimális Odafigyelés Osztályának létrehozását. Minden nap posztolni fogok olyan képeket, amelyeken tisztán látszik, hogy miről is beszélek – adta hírül Harsányi Attila az interneten. Az ebben az ügyben civil aktivistaként is fellépő művész érdeklődésünkre elmondta, nem vár csodákat, de abban bízik, az akció hatására legalább pár helyen javítani fogják a hibákat.

Húszéves a törvény…

Van, aki már évtizedekkel korábban szembesült ezekkel a nehézségekkel. Braun János balesete után mozgáskorlátozottá vált, ám ennek ellenére igyekszik teljes életet élni, sportol, kirándul, gyakran kimozdul otthonából.

– Már 1998-tól törvény is előírja, hogy a felújítások és az új beruházások során ügyelni kell az akadálymentesítésre, ehhez képest a frissen felújított Diósgyőri vár mosdóját nem tudják a kerekesszékben ülő embertársaink használni – hangsúlyozta a férfi.

Kapható korszerű babakocsi

Érdeklődésünkre Szabó Máté, a városháza sajtószóvivője elmondta, az önkormányzat számára fontosak a lakossági észrevételek.

– A diósgyőri várban van akadálymentes felvonó és mozgáskorlátozottak számára kialakított WC. Ezek nélkül nem is adtak volna engedélyt a beruházásra. Sőt, külön babakocsi-tároló és pelenkázóhelyiség is található a vár területén – szögezte le a szóvivő. – Miskolcon az új beruházások tervezése során – legyen szó útról, buszmegállóról vagy épületről – messzemenőkig figyelembe vesszük az akadálymentesítést. A miskolci úthálózat döntő része 30-50 évvel ezelőtt épült ki. A kétezres évekig elvétve voltak akadálymentes kereszteződések Magyarországon. A régi utak esetében, amennyiben azt a lakosság hivatalos úton kérvényezi, az akadálymentesítés külön beruházással, tervezést, engedélyezést követően – és természetesen a forrás függvényében – valósítható meg. A ma kapható korszerű, jó rugózású babakocsikban a gyerekek nem nagyon érzékelik az esetleges úthibákat, ezeket eleve úgy tervezik, hogy kevésbé jó fizikumú szülők is a lehető legkönnyebben tudjanak velük közlekedni a nagyvárosokban. Magánemberként, kétgyermekes apaként, tapasztalatból pedig csak azt tudnám javasolni, hogy babakocsi-tologatás közben, bosszankodás helyett inkább örüljünk együtt a gyermekkel annak, ahogyan ő a világra rácsodálkozik, és az apró szépségeit felfedezi. Erre pedig Miskolcon szinte korlátlanok a lehetőségek – hangsúlyozta Szabó Máté.

