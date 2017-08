Margarita újra mosolyog

Amikor megérkezünk az egyszobás kis lakásba, Margarita fürgén pattan fel az ágyról, és egy mankó segítségével lépked felénk. Nem kis meglepetésünkre. Hiszen a 10 éves kislány nemrég kezdte el tanulni, hogyan kell művégtagjával járni. Azt mondja, már mankó nélkül is megy, de azért a biztonság kedvéért, ha hosszabb útra indul, viszi a segédeszközt is. Mert Margarita már az utcán is járkál, bevásárolni megy az anyukájával, buszon, villamoson közlekedik.

Inkább 100 nap iskola, mint egy nap kórház.” Buncsák Margarita

A kislány közel egy évig volt kórházban, és olvasóink is jól ismerhetik, hiszen sokat írtunk róla. Tavaly derült ki, hogy lábszárszarkómája van, ezért bal lábát lábszárközéptől amputálni kellett. Ezzel persze nem volt vége a megpróbáltatásoknak, jött a hosszas és rosszulléteket okozó kemoterápia. De most már végre otthon van, és boldogan mesél a Bátor Táborról (a súlyos betegségben szenvedő gyerekek táboráról), ahol nyáron járt. Még a mappáját is előveszi, amiben a táboros kincseit tartja.

Hercegnő

Előkerül az aranykorona, amit Margarita rögtön a fejére helyez, ezzel kicsit vissza­röpül az időben. Minden egyes kincsnek külön története van.

© Fotó: Ádám János

– A Bátor Táborban nagyon jó volt. Annyira, hogy haza sem akartam jönni. Egyszer olyat játszottunk, hogy lóháton ülve kellett különböző feladatokat elvégeznünk. Például egy hulahoppkarikát a műbika szarvaira dobni, vagy egy labdával a lyukba célozni. És mivel az igazi királyt és királynét elfújta a szél, bennünket avattak fel új hercegnőknek és hercegeknek. Én a Bátrak Földjének az Egyensúly hercegnője lettem. Aztán itt van az álomfogó – szedegeti elő további kincseit Margarita. – Ezt mi magunk készítettük azért, hogy a táborban ne legyenek rossz álmaink. Használt, mert én csak egyetlen egyszer álmodtam rosszat. Aztán egy sárkány – mutatja a kis képet. – Ezt íjászkodás közben lehetett szerezni. Ha jól céloztunk, sárkányokat kaptunk. A legvidámabb pedig az volt, amikor mindannyian lefeküdtünk, behunytuk a szemünket, és valami nagyon viccesre gondoltunk. A végén mindenki hangosan nevetett, mert a vidámság átragadt mindenkire. És csak sorolja megállás nélkül, mi minden történt még a táborban. Természetesen örök barátságok köttettek, amiről a barátságkarkötők és barátságoklevelek is tanúskodnak.

Ötödik osztály

Most azonban itt a nyár vége, Margarita iskolába készül. Szerdán tudta meg egy kórházi vizsgálat után, hogy újra közösségbe járhat. Folytathatja a tanulást a régi osztályával, hiszen a kórházban is szorgalmasan írta a leckét, és tanév végén levizsgázott a 4. osztály anyagából.

© Fotó: Ádám János

– Inkább száz nap iskola, mint egy nap kórház – jelenti ki határozottan, élete eddigi összes tapasztalatával.

Kis ajándékkal kedveskedünk a bátor kislánynak, amit kíváncsian bontogat. Édesanyja hozzáteszi: minden olvasónknak nagyon hálásak a sok segítségért, amit az elmúlt egy évben kaptak.

– Hegyi Erika –

