Márciusban avatják az Ongropack telephelyét

A beruházás tervezett költsége 8,5 milliárd forint, amihez mintegy 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít a kormány. És a teljes üzem megkezdésére a jelenlegi 200-ról 283 főre bővül a dolgozói létszám – hangzott el egy szerdai üzembejáráson, amelyen a projekt aktuális állásáról és a jövőbeni fejlesztésekről is tájékozódott Csöbör Katalin, a térség országgyűlési képviselője.

Kovács F. László, az Ongropack Kft. tulajdonosa elmondta, a BorsodChem területén rendelkezésükre álló helyet már kinőtték, ott nincs lehetőség további fejlesztésre, ezért is döntöttek úgy évekkel ezelőtt, hogy új telephely után néznek. A Miskolc és Szirmabesenyő határában lévő területen zajló építkezés lassan a végéhez közeledik, az irodaépület és a csarnokok is elkészültek, januárban kezdik a technológia telepítését, és márciusra már átadót terveznek.

Mint megtudtuk, a jelenlegi dolgozók nagy része az új telephelyre költözést követően is vállalja a munkát, hozzájuk csatlakoznak majd az új kollégák Miskolcról, Szirmabesenyőből és a szomszédos településekről.

Szabó Gyula, a társaság vezérigazgatója és Kovács F. László egybehangzóan jelentette ki, hogy a vegyiparban is mindinkább jelentkező szakemberhiány mellett a sajószentpéteri elkerülő út hiánya sem könnyíti meg a dolgukat, de remélik, mindkettőre lesz megoldás. Előbbi érdekében együttműködnek többek között a Miskolci Egyetemmel, illetve saját dolgozói képzéssel is igyekeznek orvosolni a problémát. Utóbbiban pedig számítanak a térség ország­gyűlési képviselőinek segítségére is.

ÉM-UM

