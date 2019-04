Marcinak a molekulák is a jó barátai

Papp Marcellt már tízéves korában is a természettudományok érdekelték, és azon gondolkodott, hogyan lehetne meggyorsítani az űrutazást. Azóta számos versenyen vett részt, és számos kiváló helyezést ért el. Legutóbb az 51. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny döntőjében remekelt, második lett. Marciról korábban többször írtunk lapunkban, ma már a Herman Ottó Gimnázium 9. osztályos diákja.

Ő és felkészítő tanára, Molnár Krisztina örömmel meséltek a legutóbbi próbatételről.

Az utolsó pillanatban

– A verseny három fordulóból állt. Egy iskolai elődöntőből, egy regionális középdöntőből, majd ezt követte az országos döntő. Ez is több részből állt. Volt egy elméleti rész, ahol számolós feladatokat kellett megoldani és fogalmakat tudni. A gyakorlati feladatok pedig titrálásról szóltak. (Ismeretlen oldatok koncentrációját kellett meghatározni.) Az írásbeli után a versenyzők 10 százalékát hívták szóbelire. Az utolsó megméretés még változtathatott a sorrenden, de az én esetemben ez nem így történt, mivel a szóbeli előtt is a második helyen álltam – vázolja Marci a verseny menetét.

Kémiatanára árulja el, hogy Marci nehezen barátkozott meg 7. osztályban a kémiával. Félévkor négyest kapott, és kicsit el is ment a kedve a tárgytól. De azért egy kis noszogatás után elindult a Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaversenyen. Az édesanyja azzal bátorította, hogy tanulja csak tovább a kémiát szorgalmasan, mert arra is nagy szüksége lesz az űrkutatáshoz. Végül Marci az utolsó pillanatban jelentkezett az akkori megméretésre, és élete első kémiaversenyén rögtön országos 4. helyezést ért el.

Nehéz volt

De visszatérve a mostanira, Krisztina még megjegyzi, a döntőbe 60-an jutottak be Marci kategóriájában. Az írásbeli 3 óra hosszáig tartott. Mindenki úgy jött ki a teremből, hogy nagyon nehéz volt.

– A számolási feladatok bőven túlmutattak az emelt érettségi feladatain. Sokat gyakoroltunk, de százszázalékosan nem lehet felkészülni, hiszen nincsenek típusfeladatok, minden évben másfajta feladatsor várja a diákokat –mondja a kémiatanár.

Marci teszi hozzá, hogy valóban nagyon sokat gyakoroltak. A verseny előtt három hónappal kezdték a komoly munkát. A tehetséggondozó szak­kör is nagyon sokat segített, ahol egyénre szabott feladatokat tudott megoldani. A döntő előtt pedig az iskolától kapott egy kis „szabadságot”, hogy intenzíven tudjon készülni. A gimnázium természettudományos laborja is óriási segítséget nyújtott a titrálás gyakorlásához.

A verseny három napig tartott, április 5–7-ig. A szombat volt a legizgalmasabb. Ezt Krisztina idézte föl.

– Este egy előadáson vettek részt a versenyzők, ahol a periódusos rendszerről volt szó. Közben már mindenki nagyon izgult, hiszen várható volt, hogy fél 9 körül megérkeznek az elméleti és gyakorlati forduló eredményei. Így is lett, és akkor derült ki, hogy Marci a második helyen áll, mehet a szóbelire. Persze hatalmas volt az öröm, és rögtön taktikai megbeszélésbe kezdtünk. Végül a 2. hely megszerzése mellett egy különdíjat is nyert azért, mert az elméleti feladatokban ő érte el a legtöbb pontot. Marci azért tud jó eredményt elérni, mert nagyon jó fizikából és matematikából is, a számolós feladatoknál pedig ez nagy segítség. Ezenkívül nagyon jó a felfogóképessége, érdeklődő. Ha új ismereteket tanulunk, azokat be tudja építeni a már megszerzett ismereteibe, és máris van kérdése. Minden feladatra kihívásként tekint. Önállóan is képes tanulni, a családja pedig mindenben segíti és támogatja őt – sorolja Krisztina. Hozzáteszi: az Irinyi-verseny regionális döntőjében Marci érte el a legmagasabb pontszámot, ezért ott egy kupa volt a jutalma.

Fizikaverseny és űrutazás

Marci bejutott a Mikola Sándor Országos Középiskolai Tehetségkutató Fizikaverseny döntőjébe is, melyet májusban rendeznek Gyöngyösön. Ezenkívül a Magyar Asztronautikai Társaság Diákpályázatán 2. helyezést ért el saját fejlesztésű játékprogramjával. Az eredményhirdetést április 12-én tartották Budapesten, az űrhajózás napja rendezvényei keretében. Erre a pályázatra Marci a holdra szállás 50. évfordulója alkalmából egy játékosított holdraszállás-szimulátort készített két dimenzióban.

