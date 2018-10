Maratoni volt a futás, maratoni lett a dobolás

Miskolci diákok is lelkesítették a közelmúltban a 33. Budapest Maraton futóit. A Symphonia Alapfokú Művészeti Iskola, Nyitott Ajtó Baptista Iskola Mentor Középiskolájában működő Desti­nation dobegyüttese az egyik szurkolóponton szolgáltatta a lelkesítő ritmusokat. A tehetséges dobosok már tavaly is ott voltak a versenyen, de akkor egy másik együttessel felváltva „dolgoztak”.

Regős Ádám, a művészeti iskola zenetanára, az együttes művészeti vezetője vázolta: a szurkolói pontokon frissülhetnek föl a sportolók, de emellett lelkesítést kapnak az ott állomásozó zenészektől. Az együtteseket a Budapest Sportiroda kérte fel a feladatra, ami nem csekély munka, hiszen az első futó megérkezésétől a záróbusz elhaladásig kell játszani, kitartásra buzdítva a futókat.

Három órán keresztül

– A Destination együttes idén a 30. kilométer körüli pontot kapta. Ez rendkívül fontos állomás volt, hiszen amikor a futók ideértek, már megtették a táv háromnegyedét, és a tartalékaik fogytán voltak. A frissítés mellett viszont a pörgős ritmus is hatalmas lendületet adott nekik. Fiatal együttesünk komoly felelősségtudattal és lendülettel vágott bele a feladatba, a közel háromórás nonstop koncertbe – fogalmazott Regős Ádám, úgy folytatva –, az idén rekordtömeget megmozgató maraton, a 33 ezernél is több futó nagy hatással volt ránk. Próbáltuk ritmusainkkal biztatni a fáradt sportolókat, feléleszteni a lelkesedésüket. Emellett persze mi is megküzdöttünk a mentális és fizikai igénybevétellel. Szinte mindenkinek hólyagosra törte a kezét a dobverő, kidörzsölte a bőrét a dob és a felfogató heveder. Ennek ellenére folyamatosan olyan visszajelzéseket kaptunk, amelyek újra és újra feltöltöttek minket. A rengeteg „köszönöm”, „jók vagytok!”, „csak így tovább!” kiáltás rendkívül jólesett, továbblendített bennünket a holtpontokról. Az ilyenfajta biztatásokat egy színpadi koncerten a produkciók után kapjuk, itt azonban folyamatosan érkeztek a visszajelzések. Bár az is igaz, hogy nem egy egyszerű koncert volt, hanem mondhatjuk úgy, „maratoni” koncert – jegyezte meg a művészeti vezető.

Dicsőség

Hangsúlyozta: hatalmas dicsőség és megtiszteltetés számukra, hogy részesei lehettek Magyarország legnagyobb tömegsport-rendezvényének, és képviselhették iskoláikat, a Sym­phonia Alapfokú Művészeti Iskolát, valamint a Nyitott Ajtó Baptista Iskola Mentor Középiskoláját. A pozitív visszajelzések szerint sikerült emlékezetessé tenni a sportolók és szurkolók számára a maratont és megmutatni a város határain túl is, hogy az iskolában folytatott zenei foglalkozásoknak van létjogosultságuk és fontos a munkánk.

– Bízunk benne, hogy hamarosan az ország határait átlépve is alkalmunk lesz műsorunkat megmutatni – tette hozzá.

Hegyi Erika

Fergeteges hangulatban

Káló Alexandra, Nagy Jázmin és Hodosi Pál idén csatlakoztak az együtteshez. Ők a következőképp vélekedtek a maratoni fellépésről: Fantasztikusan éreztük magunkat. Sokat jelentett számunkra, hogy együtt doboltunk, együtt motiváltuk az embereket és ők is minket. Fergeteges hangulat jellemezte a rendezvényt. Kicsit fárasztó volt, ennek ellenére megtisztelő érzés a csapathoz tartozni. Összetartó közösség!

