Maratoni dobpergés: művészettel a sportért

A megyehatárt átlépve ezúttal a fővárosban mutatták meg magukat a Mentor Baptista Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola diákjai.

A tanulók a 32. SPAR Budapest Maraton Fesztiválra utaztak vasárnap, hogy az egyik szurkolói ponton testközelből biztassák zenei produkciójukkal a versenyzőket. Az intézmény nagy hangsúlyt fektet arra, hogy támogassa a fiatalokat tehetségük kibontakoztatásában, és minden alkalmat megragad arra, hogy szereplési, bemutatkozási lehetőséghez juttassa őket.

A Mentor szakképző hátrányos helyzetű diákjainak az elmúlt tanévtől kezdve van lehetősége arra, hogy a Sym­phonia Alapfokú Művészeti Iskola zeneiskolás növendékeiként az általuk választott hangszeren zenélni tanuljanak.

Képességfejlesztés

A legfontosabb cél természetesen a hangszeres zenei képességfejlesztés, de emellett a Mentor minden olyan kezdeményezést, programot is támogat, ahol diákjainak lehetőségük nyílik tehetségük bemutatására.

Így a szakközépiskolai és szakgimnáziumi tanulók zenei produkcióikkal egyre gyakrabban kilépnek az iskola falain kívülre is, ahogyan tették azt 2017 májusában Miskolc város napján is, amikor is más zeneiskolás növendékekkel együtt hoztak létre egy komoly és színvonalas produkciót. A fiatalok ezúttal a Solidarity című produkciót mutatták be, ezzel buzdítva a verseny résztvevőit.

ÉM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA